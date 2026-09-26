Gabriel Bortoleto é o único piloto brasileiro no grid da Fórmula 1 - Minas Panagiotakis / Getty Images via AFP

Gabriel Bortoleto é o único piloto brasileiro no grid da Fórmula 1Minas Panagiotakis / Getty Images via AFP

Publicado 26/09/2026 20:50

O brasileiro Gabriel Bortoleto não teve um dos melhores desempenhos da temporada na manhã deste sábado (26), durante o Grande Prêmio do Azerbaijão . Ele terminou a prova na 13ª colocação e, posteriormente, foi punido com a perda de dez segundos, terminando com a 15ª posição no grid final.

Mesmo com o resultado abaixo do esperado, o piloto da Audi comemorou o desempenho do veículo durante a prova, em entrevista ao SporTV. "O ritmo que eu senti hoje nas curvas é o oposto do que a gente sofreu o final de semana todo, parecia que a gente estava passando por cima dos outros carros na nossa frente".

Durante a semana, o piloto da Audi chegou a reclamar da aderência do veículo. No treino classificatório, ele ficou apenas com a 17ª posição, à frente do colega de equipe Nico Hülkenberg e dos carros da Cadillac e Aston Martin, que carregam as piores performances da temporada.

Além disso, Bortoleto reclamou da estratégia da equipe durante a prova. A Audi demorou para chamar Nico Hülkenberg aos boxes. Durante essa espera, o brasileiro entrou em modo economia e permaneceu na pista. Porém, o alemão fez a parada e conseguiu ganhar tempo para voltar à frente do companheiro.



"Fiquei nisso até eles falarem que o Nico ia parar. Só que quando me avisaram, já era muito tarde para voltar ao modo corrida, acelerar e recuperar o tempo que perdi. Não vou ficar falando aqui, talvez tenham outros motivos, mas faz parte da corrida".



PUNIÇÃO DE DEZ SEGUNDOS



Poucas horas após a conclusão do Grande Prêmio, Gabriel Bortoleto recebeu uma punição de dez segundos por ter realizado uma ultrapassagem durante a bandeira amarela, infringindo as regras da competição. O ato ocorreu após o brasileiro ultrapassar Sergio Pérez entre as curvas 6 e 7.



Neste instante, houve uma confusão por parte dos organizadores da corrida. De acordo com os comissários, haviam placas físicas e bandeiras amarelas informando a presença do Safety Car. No entanto, o mecanismo não foi acionado oficialmente pela organização e não foi constatada a presença da notificação no volante,



Com a punição, o piloto terminou oficialmente com a 15ª colocação, ultrapassado por Oscar Piastri e Sergio Perez. Entre os competidores que terminaram a prova, o brasileiro ficou com a última colocação.