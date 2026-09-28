Arrascaeta foi titular da seleção do Uruguai em amistoso contra a Coreia do Sul - Divulgação / seleção uruguaia

Arrascaeta foi titular da seleção do Uruguai em amistoso contra a Coreia do SulDivulgação / seleção uruguaia

Publicado 28/09/2026 10:21 | Atualizado 28/09/2026 15:43

fratura no punho esquerdo.

Arrascaeta foi titular e um dos destaques da goleada da seleção do Uruguai por 4 a 1 sobre a Coreia do Sul, com um gol e uma assistência, nesta segunda-feira (28). Mas o camisa 10, que pouco jogou contra o Japão , virou preocupação para a torcida do Flamengo , ao ser substituído com uma

O jogador se machucou durante uma queda ao escorrer no campo, e colocou a mão na região do pulso, sentindo muitas dores. Ele foi encaminhado a uma clínica para fazer exames, que constataram a gravidade do problema, com necessidade de uma cirurgia.



O Flamengo já foi informado e acompanha o caso. Em nota, informou que o jogador será reavaliado quando retornar ao Brasil.

Flamengo sofre mais uma vez

O problema físico de Arrascaeta gera apreensão no Flamengo, diante da possibilidade real de perdê-lo em um momento decisivo. Afinal, por causa da cirurgia, o uruguaio não terá condição de estar à disposição para os confrontos contra Santos e Fluminense, pelo Brasileirão, assim como nos dois jogos da semifinal da Libertadores, contra o Estudiantes, nos dias 15, na Argentina, e 22 de outubro, no Maracanã.

Essa é a segunda vez seguida que o camisa 10 se machuca com a seleção do Uruguai. Na preparação para a Copa do Mundo, ele sofreu uma lesão de grau médio na panturrilha direita porque a antiga comissão técnica comandada por Marcelo Bielsa acelerou o aumento de carga nos treinos dele , após um período de inatividade em recuperação de uma fratura na clavícula.

Por causa do problema muscular, Arrascaeta não conseguiu disputar nenhuma das três partidas na Copa de 2026, quando a Celesteteve participação pífia e foi eliminada sem vencer, com dois empates (1 a 1 com a Arábia Saudita e 2 a 2 com Cabo Verde) e uma derrota (por 1 a 0 para a Espanha).

Arrascaeta se destaca em campo



Essa foi a segunda partida que o uruguaio do Flamengo disputou nesta Data Fifa. Antes, ele foi poupado e só entrou no segundo tempo e jogou por cerca de 25 minutos na derrota por 3 a 1 para o Japão, na quinta-feira, 24 de setembro.



Desta vez, Arrascaeta foi titular da equipe de Diego Forlán e acabou decisivo para a primeira vitória do Uruguai pós-Copa do Mundo de 2026. Primeiro, o camisa 10 fez a jogada e deu o passe para Darwin Nuñez abrir o placar, aos 12 minutos do primeiro tempo.



E aos 27, ele ampliou o placar em belo chute de primeira, na entrada da área. O coreano Lee Kang-In ainda fez um gol contra, aos 43, e Nuñez marcou mais um, aos 17 do segundo tempo, enquanto a Coreia do Sul diminuiu aos 35, com Lee Kang-In.







La exquisita definición de Giorgian De Arrascaeta: ajustado contra el palo para el 2-0 del equipo de Forlán.



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Quem também jogou pelo Uruguai