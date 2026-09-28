Sede da Federação Paulista de Futebol foi o palco de encontro entre representantes dos clubesDivulgação/FPF
Clubes fazem reunião sobre fim das bets e esperam ajuda do Governo
Encontro busca alternativas diante do cenário desafiador com a perda dos principais patrocinadores do futebol brasileiro
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Sob pressão com críticas recentes sobre o estado do campo, gestão Fla-Flu espera resolver problema até o fim da temporada
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Piloto britânico se manifestou através de uma publicação nas redes sociais e admitiu ter exagerado nas críticas ao oponente; entenda
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Camisa 10 do Flamengo joga por quase 80 minutos, mas precisa ser substituído e passará por avaliação dos médicos da seleção
Tyson Fury e Anthony Joshua se enfrentam no Boxe em dezembro, com transmissão da Netflix
Ex-campeões mundiais dos pesos-pesados britânicos finalmente medirão forças em dezembro, no Principality Stadium, no País de Gales