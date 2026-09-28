Lula voltou a falar sobre o fim das bets em cerimônia onde sancionou a Lei do Futebol FemininoDivulgação/Ricardo Stuckert/PR

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Hugo Perruso
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) minimizou o impacto financeiro no futebol brasileiro ao defender a Medida Provisória (MP) do fim das bets no país. Ele, inclusive, citou momentos de conquistas históricas, como o Mundial de 1981 do Flamengo, para garantir que não haverá prejuízo com a decisão que gerou revolta entre dirigentes dos clubes.
Durante cerimônia para sancionar o projeto de lei com diretrizes para desenvolvimento do futebol feminino, na Base Aérea de Brasília, Lula também citou a Lei das SAFs como alternativa. E ainda decretou que "os clubes se virem" e que precisam "colocar gente de competência para fazer empresa".
"Esse negócio da gente ter acabado com as bets não traz nenhum prejuízo para o futebol. Os melhores momentos da história do futebol brasileiro, não existia a bets. O Brasil foi campeão do mundo em 1958, em 1962, em 1970, em 1994, em 2002, não existia bets. O Flamengo foi campeão do mundo em 81, o São Paulo foi três vezes (1992, 1993 e 2005), o Corinthians, o Grêmio foi campeão do mundo", disse o presidente.
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Ele também provocou o Palmeiras, grande rival do Corinthians, seu time do coração: "Lamentavelmente, o Palmeiras não foi. O Santos foi duas vezes campeão do mundo e não existia bets".
Para defender a posição de que não haverá prejuízo aos clubes, Lula recorreu aos números de arrecadação por temporada em comparação com os contratos de patrocínios das bets. Sem citar a fonte, ele garantiu que é de menos de 7%, em média, da arrecadação anual.
"As bets estavam sendo uma praga na vida das pessoas, estavam levando o povo brasileiro a se endividar como mais foi visto nesse país. Ninguém vai tirar mais o dinheiro do leite, do pão, do feijão, da carne, da comida das crianças para apostar em bets", afirmou.
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Reunião do governo com os clubes

Apesar do discurso do presidente, o Governo Federal estuda alternativas para ajudar os clubes que ficaram sem uma fonte de renda que estava prevista nos orçamentos. Para isso, haverá uma reunião na terça-feira (29), entre ministros e representantes do futebol brasileiro.
O objetivo é fazer um diagnóstico para melhor entender a situação e como pode ajudar. Uma das iniciativas é colocar em prática uma proposta que já vinha sendo discutida antes da MP do fim das bets: a possibilidade de abertura de uma linha de crédito no BNDES, com juros mais baixos que do mercado, para pagamentos de dívidas e investimentos em estrutura.
No encontro, são esperadas as presenças de quatro ministros: da Fazenda, Dario Durigan; do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro; do Planejamento, Bruno Moretti; e da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira. Do outro lado estarão representantes dos clubes, das federações estaduais e da CBF.