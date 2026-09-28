Lula voltou a falar sobre o fim das bets em cerimônia onde sancionou a Lei do Futebol Feminino - Divulgação/Ricardo Stuckert/PR

Lula voltou a falar sobre o fim das bets em cerimônia onde sancionou a Lei do Futebol FemininoDivulgação/Ricardo Stuckert/PR

Publicado 28/09/2026 16:29 | Atualizado 28/09/2026 16:40

citou momentos de conquistas históricas, como o Mundial de 1981 do Flamengo, para garantir que não haverá prejuízo com a decisão que gerou revolta entre dirigentes dos clubes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) minimizou o impacto financeiro no futebol brasileiro ao defender a Medida Provisória (MP) do fim das bets no país. Ele, inclusive,, para garantir que não haverá prejuízo com a decisão que gerou revolta entre dirigentes dos clubes.

Durante cerimônia para sancionar o projeto de lei com diretrizes para desenvolvimento do futebol feminino, na Base Aérea de Brasília, Lula também citou a Lei das SAFs como alternativa. E ainda decretou que "os clubes se virem" e que precisam "colocar gente de competência para fazer empresa".



"Esse negócio da gente ter acabado com as bets não traz nenhum prejuízo para o futebol. Os melhores momentos da história do futebol brasileiro, não existia a bets. O Brasil foi campeão do mundo em 1958, em 1962, em 1970, em 1994, em 2002, não existia bets. O Flamengo foi campeão do mundo em 81, o São Paulo foi três vezes (1992, 1993 e 2005), o Corinthians, o Grêmio foi campeão do mundo", disse o presidente.



Ele também provocou o Palmeiras, grande rival do Corinthians, seu time do coração: "Lamentavelmente, o Palmeiras não foi. O Santos foi duas vezes campeão do mundo e não existia bets".



Para defender a posição de que não haverá prejuízo aos clubes, Lula recorreu aos números de arrecadação por temporada em comparação com os contratos de patrocínios das bets. Sem citar a fonte, ele garantiu que é de menos de 7%, em média, da arrecadação anual.



"As bets estavam sendo uma praga na vida das pessoas, estavam levando o povo brasileiro a se endividar como mais foi visto nesse país. Ninguém vai tirar mais o dinheiro do leite, do pão, do feijão, da carne, da comida das crianças para apostar em bets", afirmou.



Reunião do governo com os clubes



Governo Federal estuda alternativas para ajudar os clubes que ficaram sem uma fonte de renda que estava prevista nos orçamentos. Para isso,

Apesar do discurso do presidente, oque ficaram sem uma fonte de renda que estava prevista nos orçamentos. Para isso, haverá uma reunião na terça-feira (29) , entre ministros e representantes do futebol brasileiro.

O objetivo é fazer um diagnóstico para melhor entender a situação e como pode ajudar. Uma das iniciativas é colocar em prática uma proposta que já vinha sendo discutida antes da MP do fim das bets: a possibilidade de abertura de uma linha de crédito no BNDES, com juros mais baixos que do mercado, para pagamentos de dívidas e investimentos em estrutura.



No encontro, são esperadas as presenças de quatro ministros: da Fazenda, Dario Durigan; do Esporte, Paulo Henrique Cordeiro; do Planejamento, Bruno Moretti; e da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira. Do outro lado estarão representantes dos clubes, das federações estaduais e da CBF.