Lula voltou a falar sobre o fim das bets em cerimônia onde sancionou a Lei do Futebol FemininoDivulgação/Ricardo Stuckert/PR
Lula não vê prejuízo a clubes com fim das bets e cita Flamengo
Presidente defende decisão que impacta diretamente o futebol brasileiro e aponta SAFs como alternativa, mas 'com gente de competência'
Reunião do governo com os clubes
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