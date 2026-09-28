Olise comemorando gol contra a Bélgica - Divulgação / França

Olise comemorando gol contra a BélgicaDivulgação / França

Publicado 28/09/2026 19:07

França segue invicta na Liga das Nações. Apesar do desfalque de Mbappé, que está machucado, a equipe derrotou a Belgica por 1 a 0, nesta segunda-feira (28), fora de casa, em Bruxelas, pela segunda rodada do Grupo 1 da competição. Michael Olise marcou o gol da vitória aos 43 minutos do segundo tempo.

Com os resultados, os franceses lideram a chave com seis pontos, contra três de belgas e dos italianos. Os turcos somam duas derrotas. As seleções deste grupo voltam a jogar na sexta-feira (2), quando a Bélgica recebe a Turquia, enquanto a Itália visita a França.

O primeiro tempo em Bruxelas foi bastante movimentado nos primeiros 30 minutos. A Bélgica começou melhor e pressionou a França. Mas os franceses passaram a ficar mais com a bola e, aos 11 minutos, Doué passou por marcação dupla e chutou no travessão.

A resposta belga veio aos 17, depois que De Bruyne fez boa jogada e rolou para De Ketelaere, que não conseguiu finalizar. No contra-ataque, Markola forçou Lammens a fazer boa defesa.

O jogo estava aberto e De Bruyne, aos 24, arriscou do meio de campo e preocupou o experiente Maignan. Lammens também não teve vida fácil e precisou fazer mais duas intervenções aos 26. A Bélgica tentou mais duas vezes, mas não acertou o alvo. Os dez minutos finais foram menos intensos.

No segundo tempo, a França veio melhor e passou a dominar amplamente. Cunha chegou a acertar a trave esquerda de Lammens em um chute da intermediária.

A pressão era forte da França, enquanto a Bélgica ficou no contra-ataque e só conseguiu encaixar uma jogada, aos 18 minutos, quando Moreira tentou de fora da área e errou.

Sem Mbappé, machucado no joelho esquerdo, a França passou a contar com Dembélé a partir dos 23 minutos. Mas foi a Bélgica que passou a ser perigosa no ataque. Aos 27, Maignan salvou os franceses, depois de falha da defesa. Os belgas criaram mais dois bons momentos, mas foram mal nas conclusões.

O castigo veio aos 43 minutos. Olise, que havia entrado aos 32, puxou um contra-ataque sozinho, desde a intermediária do campo defensivo. Ele carregou a bola em alta velocidade pela meia direita, puxou para o meio e bateu colocado: 1 a 0.