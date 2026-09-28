Olise comemorando gol contra a BélgicaDivulgação / França
França vence Bélgica com gol no fim e segue invicta na Liga das Nações
Olise marcou aos 43 minutos do segundo tempo e garantiu a vitória francesa em Bruxelas pela segunda rodada da competição
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Comentarista do grupo Globo fez uma série de questionamentos a respeito da dinâmica atual das categorias de base no país
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LeBron chega ao 76ers e promete 'fazer tudo' pelo título da NBA
Aos 41 anos, astro mostrou sede de voltar a ser campeão do basquete estadunidense, desta vez pela franquia da Philadelphia
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