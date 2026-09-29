Endrick em comemoração de gol do BrasilFoto: Rafael Ribeiro / CBF
Endrick destaca entrega em jogos pelo Brasil: 'Deixo tudo em campo'
Atacante entrou no segundo tempo, deu assistência para Bruno Guimarães e ajudou a seleção brasileira a vencer a Austrália por 4 a 2
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