Endrick em comemoração de gol do Brasil - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Endrick em comemoração de gol do BrasilFoto: Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 29/09/2026 16:50

Um dos destaques da vitória do Brasil sobre a Austrália por 4 a 2 , nesta terça-feira (29), em amistoso realizado em Brisbane, Endrick comentou sobre sua atuação na partida. O atacante do Real Madrid, de 20 anos, destacou a importância de aproveitar cada oportunidade com a camisa da Seleção.

"Eu não sei o dia de amanhã, então todo jogo penso que é o último, ainda mais na Seleção. Não sei se na próxima convocação vou estar aqui, então deixo tudo de mim em campo. Faço tudo o que posso. Se não vai na qualidade, vai na força. Sempre vou fazer de tudo em todos os meus jogos. Quero continuar assim para seguir ajudando a Seleção", disse Endrick.

Relembre como foi o jogo

O começo não poderia ter sido melhor para o Brasil, que mostrou maior conexão em campo e abriu o placar aos três minutos. Depois de jogada bem trabalhada, Gabriel Bontempo deixou com Vanderson no bico da área para abrir o placar.

Aos 28, porém, Metcalfe cobrou escanteio, Rayan desviou na primeira trave e a bola sobrou para Circati, que empatou. Depois do gol, os australianos ganharam confiança e, em seguida, Metcalfe arriscou de longe e fez o segundo. Antes de terminar a primeira etapa, o Brasil empatou com Raphinha, de pênalti.

Endrick entrou no começo da segunda etapa no lugar de Raphinha. O atacante de 20 anos deu uma assistência para o gol de Bruno Guimarães. Depois de mais uma boa troca de passes, o camisa 9 achou o volante livre na pequena área, de cara para o gol, para marcar o terceiro gol do Brasil.

Endrick ainda se envolveu em uma confusão com Souttar por causa de uma dividida um pouco mais quente. Os dois levaram cartão amarelo. Aos 33 da segunda etapa, Vini Jr protagonizou uma linda jogada e acabou derrubado por Irankunda dentro da área. O árbitro não hesitou, assinalou pênalti, e o atacante fez o quarto.

Próximo compromisso da seleção brasileira

A Seleção volta a campo no próximo sábado (3), quando faz o último amistoso nesta Data Fifa contra a Índia. O duelo será às 11h (de Brasília), em Calcutá.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de Rodrigo Souza