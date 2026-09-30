'Depois do Impacto' é a primeira produção audiovisual da NFL no Brasil - Divulgação / NFL Brasil

'Depois do Impacto' é a primeira produção audiovisual da NFL no BrasilDivulgação / NFL Brasil

Publicado 30/09/2026 12:47 | Atualizado 30/09/2026 12:56

National Football League estreia oficialmente no mercado audiovisual brasileiro com o filme “Depois do Impacto”, emocionante obra que relata o recomeço do Coritiba Crocodiles, time brasileiro de futebol americano impactado pela perda de três membros em acidente rodoviário, em 2024. Em memória de Daniel Santos, Lucas Barros e Lucas Padilha, a première acontece nesta sexta-feira, dia 2 de outubro, no Festival do Rio, a partir das 19h (de Brasília), no Cinesystem Belas Artes Botafogo.

Com direção de Rafael Moraes e produção de Gerardo Chapa, o documentário é fruto de uma parceria entre NFL Brasil e Apeiron Filmes, com coprodução da Doublethink Films e distribuição da O2 Play. A produção executiva é de Viviana Menezes, Luis Martinez, Markus Schröder e Moritz Flick.

Há pouco mais de dois anos, no dia 21 de setembro de 2024, o Coritiba Crocodiles, uma das mais tradicionais equipes de futebol americano do Brasil, seguia para o Rio de Janeiro, com origem da capital paranaense, para uma partida contra o Flamengo Imperadores. No caminho, o ônibus com a delegação perdeu o freio e acabou tombando na Serra das Araras. Três jogadores morreram, metade do elenco ficou ferido, e todos emocionalmente abalados. Como seguir após a tragédia?

“Por Eles, Pra Eles”. Esse foi o mote do recomeço. A obra acompanha a primeira temporada do time depois do acidente, cercada por incertezas e emoção. Os personagens centrais são o atleta e presidente que lidera a nova missão, a viúva e a filha do eterno capitão, o sobrevivente que precisou sair debaixo do ônibus, e o ex-jogador da NFL que trocou os Estados Unidos pelo Brasil. No campo, cada jarda é uma fase do luto a ser conquistada.



Os ingressos para a première de “Depois do Impacto” estão disponíveis por meio do site festivaldorio.com.br, bem como toda programação do evento. A 28ª edição do Festival do Rio começa nesta quinta-feira, dia 1° de outubro, e vai até o dia 11 do mesmo mês, com mostras de centenas de filmes em 15 pontos do Rio de Janeiro, incluindo Niterói.



Depois do Impacto - Serviço

Data: Sexta-feira, 2 de outubro



Hora: 19h (horário de Brasília)



Local: Cinesystem Belas Artes Botafogo



Endereço: Praia de Botafogo, 316 – Botafogo, Rio de Janeiro – RJ