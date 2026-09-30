Endrick ainda busca conseguir espaço no time do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Endrick ainda busca conseguir espaço no time do Real MadridDivulgação / Real Madrid

Publicado 30/09/2026 16:20

Segundo informações do 'Diario AS', a equipe italiana era o destino mais atrativo ao jogador entre as propostas recebidas. O clube disputará a Liga dos Campeões e oferecia a possibilidade de mais minutos em campo.

O acordo avançou até ficar próximo de ser concluído, mas acabou interrompido após o contato de Mourinho. Ele pediu que o brasileiro permanecesse no elenco, e Endrick optou por ficar.



Nas conversas pelo empréstimo, o Aston Villa também avançou. A negociação, porém, não teve o mesmo desfecho.

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A decisão de permanecer está ligada ao desejo de conquistar espaço no Real Madrid. Endrick perdeu os primeiros quatro compromissos da temporada por uma lesão na pré-temporada e, nos quatro jogos seguintes em que foi relacionado, teve apenas quatro minutos em campo, diante do Elche. A decisão de permanecer está ligada ao desejo de conquistar espaço no Real Madrid. Endrick perdeu os primeiros quatro compromissos da temporada por uma lesão na pré-temporada e, nos quatro jogos seguintes em que foi relacionado, teve apenas quatro minutos em campo, diante do Elche.

Saída não está descartada

Mesmo com a permanência no elenco, ele não fechou as portas para uma saída. O brasileiro pretende observar sua participação na primeira metade da temporada antes de reavaliar a situação. Uma transferência por empréstimo na janela de inverno segue sendo possível.

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A Roma continua interessada no atacante, enquanto outros clubes europeus também acompanham o cenário. Endrick pode repetir, assim, o caminho do último ano, quando deixou o Real Madrid para defender o Lyon.

A Roma continua interessada no atacante, enquanto outros clubes europeus também acompanham o cenário. Endrick pode repetir, assim, o caminho do último ano, quando deixou o Real Madrid para defender o Lyon.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato