Cristiano Ronaldo deixou a delegação de Portugal após crise com Jorge Jesus - AFP

Cristiano Ronaldo deixou a delegação de Portugal após crise com Jorge JesusAFP

Publicado 30/09/2026 19:15 | Atualizado 30/09/2026 19:19

Cristiano Ronaldo voltou a ficar fora de um jogo de Portugal após dois anos. Após ficar no banco durante a vitória sobre a Noruega por 2 a 1 , no último domingo (27), o craque português encerrou uma sequência de 28 jogos seguidos entrando em campo com a seleção portuguesa. A situação gerou um desconforto entre o astro e o técnico Jorge Jesus.

A última vez que Cristiano Ronaldo foi relacionado e não foi utilizado foi contra a Croácia, em 8 de junho de 2024. Desde então, ele entrou em campo em todos os 28 jogos até a vitória sobre a Noruega por 2 a 1, no último domingo (27). O camisa 7 foi titular na vitória sobre País de Gales por 1 a 0, no dia 24, e ficou no banco contra o algoz do Brasil na Copa do Mundo de 2026.

"Eu até tinha combinado com ele que entraria nos últimos 30 minutos, mas o jogo não exigiu isso. Gonçalo Ramos estava jogando bem, tinha marcado um gol, teve outro anulado, e eu senti que não era o momento certo para substituí-lo. Não foi para protegê-lo fisicamente, porque ele estava em condições de jogar o tempo que eu quisesse", disse o técnico Jorge Jesus.

Incomodado com a situação, Cristiano Ronaldo ficou fora dos últimos dois treinos de Portugal . O craque conversou com o técnico Jorge Jesus em Copenhague, antes do treino de terça-feira (29), na véspera da partida contra Dinamarca. O jogador tomou café, mexeu no celular e, logo depois, deixou o campo e retornou ao hotel onde a delegação está concentrada.

A questão sobre o espaço de Cristiano Ronaldo nesta nova fase da seleção portuguesa já foi discutida entre os dois. O aviso é de que ele não terá privilégios e que sua presença no time titular não será garantida apenas pelo nome. Durante a entrevista coletiva nesta quarta-feira (30), Jorge Jesus tentou minimizar a situação. Horas depois, o jogador anunciou que estava se retirando da delegação.

"Após a coletiva de imprensa do técnico, e no seguimento de uma conversa com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional. A seu tempo, direi a verdade a todos os portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída da equipe nacional, à qual sempre me dediquei. Agora é tempo de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipe, sem exceção", publicou Cristiano Ronaldo.