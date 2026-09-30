Cristiano Ronaldo deixou a delegação de Portugal após crise com Jorge JesusAFP
Cristiano Ronaldo não ficava fora de um jogo de Portugal há dois anos
Craque português não entrou em campo na vitória sobre a Noruega, no último domingo (27), e entrou em atrito com o técnico Jorge Jesus
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