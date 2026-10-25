Troféu do Campeonato Brasileiro, principal competição nacional de clubes do país - Lívia Villas Boas / CBF

Troféu do Campeonato Brasileiro, principal competição nacional de clubes do país Lívia Villas Boas / CBF

Publicado 25/10/2026 09:00





Nesse caminho, o marco inicial reconhecido pela entidade é o Torneio dos Campeões de 1937. Organizada pela extinta Federação Brasileira de Football, a competição teve o Atlético-MG como vencedor e foi oficializada pela CBF, em 2023, como o primeiro título nacional.

As recentes revisões históricas promovidas pela CBF reacenderam o debate sobre as verdadeiras origens do futebol no país. Embora a era moderna do Brasileirão tenha sido oficializada em 1971, o surgimento de um campeonato brasileiro começou a ser construído décadas antes.Nesse caminho, o marco inicial reconhecido pela entidade é o Torneio dos Campeões de 1937. Organizada pela extinta Federação Brasileira de Football, a competição teve o Atlético-MG como vencedor e foi oficializada pela CBF, em 2023, como o primeiro título nacional.

Taça Brasil e Robertão



Em 1959, a então Confederação Brasileira de Desportos (CBD) criou a Taça Brasil. O torneio reunia os campeões estaduais e era disputado em mata-mata. Na estreia, 16 equipes participaram, e o Bahia superou o Santos na final.



Mesmo com a derrota nessa primeira edição, o período seguinte foi marcado pelo domínio do time paulista. O esquadrão liderado por Pelé conquistou cinco títulos seguidos, entre 1961 e 1965.

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A Taça Brasil seguiu como principal disputa do país nos anos seguintes. Em 1967, o Torneio Rio-São Paulo foi ampliado para equipes de outras regiões e passou a se chamar Torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão. Ele era realizado paralelamente à Taça Brasil e, em 1968, recebeu o nome Taça de Prata.



O novo formato ganhou espaço entre os clubes e teve maior exposição na imprensa. Em 1971, a CBD o transformou no Campeonato Nacional de Clubes, considerado o primeiro Brasileirão no molde que deu origem à disputa atual. A Taça Brasil seguiu como principal disputa do país nos anos seguintes. Em 1967, o Torneio Rio-São Paulo foi ampliado para equipes de outras regiões e passou a se chamar Torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão. Ele era realizado paralelamente à Taça Brasil e, em 1968, recebeu o nome Taça de Prata.O novo formato ganhou espaço entre os clubes e teve maior exposição na imprensa. Em 1971, a CBD o transformou no Campeonato Nacional de Clubes, considerado o primeiro Brasileirão no molde que deu origem à disputa atual.

Mudanças ao longo dos anos



Desde então, a competição passou por diversas transformações. Uma das mais marcantes ocorreu em 1987, quando uma crise financeira levou a CBF a anunciar que não conseguiria organizar o torneio nacional.



Treze times formaram o "Clube dos 13" e criaram a Copa União, dando início a uma disputa que posteriormente geraria uma longa batalha judicial envolvendo Flamengo e Sport.

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Em 2000, um novo entrave nos tribunais impediu a CBF de comandar o campeonato. O mesmo "Clube dos 13" assumiu a organização, que recebeu o nome de Copa João Havelange e reuniu 116 equipes divididas em quatro módulos. O Vasco conquistou a taça ao derrotar o São Caetano na decisão.



Outra grande virada veio em 2003, com a adoção do sistema de pontos corridos. O modelo encerrou as definições em mata-mata e passou a considerar o desempenho dos clubes ao longo de toda a temporada. Desde 2006, o Brasileirão é disputado por 20 equipes, em turno e returno, totalizando 38 rodadas. Em 2000, um novo entrave nos tribunais impediu a CBF de comandar o campeonato. O mesmo "Clube dos 13" assumiu a organização, que recebeu o nome de Copa João Havelange e reuniu 116 equipes divididas em quatro módulos. O Vasco conquistou a taça ao derrotar o São Caetano na decisão.Outra grande virada veio em 2003, com a adoção do sistema de pontos corridos. O modelo encerrou as definições em mata-mata e passou a considerar o desempenho dos clubes ao longo de toda a temporada. Desde 2006, o Brasileirão é disputado por 20 equipes, em turno e returno, totalizando 38 rodadas.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Pedro Logato