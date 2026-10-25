Troféu do Campeonato Brasileiro, principal competição nacional de clubes do país Lívia Villas Boas / CBF
Nesse caminho, o marco inicial reconhecido pela entidade é o Torneio dos Campeões de 1937. Organizada pela extinta Federação Brasileira de Football, a competição teve o Atlético-MG como vencedor e foi oficializada pela CBF, em 2023, como o primeiro título nacional.
Taça Brasil e Robertão
Mesmo com a derrota nessa primeira edição, o período seguinte foi marcado pelo domínio do time paulista. O esquadrão liderado por Pelé conquistou cinco títulos seguidos, entre 1961 e 1965.
A Taça Brasil seguiu como principal disputa do país nos anos seguintes. Em 1967, o Torneio Rio-São Paulo foi ampliado para equipes de outras regiões e passou a se chamar Torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão. Ele era realizado paralelamente à Taça Brasil e, em 1968, recebeu o nome Taça de Prata.
O novo formato ganhou espaço entre os clubes e teve maior exposição na imprensa. Em 1971, a CBD o transformou no Campeonato Nacional de Clubes, considerado o primeiro Brasileirão no molde que deu origem à disputa atual.
Mudanças ao longo dos anos
Treze times formaram o "Clube dos 13" e criaram a Copa União, dando início a uma disputa que posteriormente geraria uma longa batalha judicial envolvendo Flamengo e Sport.
Em 2000, um novo entrave nos tribunais impediu a CBF de comandar o campeonato. O mesmo "Clube dos 13" assumiu a organização, que recebeu o nome de Copa João Havelange e reuniu 116 equipes divididas em quatro módulos. O Vasco conquistou a taça ao derrotar o São Caetano na decisão.
Outra grande virada veio em 2003, com a adoção do sistema de pontos corridos. O modelo encerrou as definições em mata-mata e passou a considerar o desempenho dos clubes ao longo de toda a temporada. Desde 2006, o Brasileirão é disputado por 20 equipes, em turno e returno, totalizando 38 rodadas.
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