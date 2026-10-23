Clássico Bisavô entre América-RJ e Bangu, em 1990 - William de Moura

Clássico Bisavô entre América-RJ e Bangu, em 1990 William de Moura

Publicado 23/10/2026 16:34





Fundadas em 1904, as instituições construíram uma rivalidade centenária. O confronto, batizado de Clássico Bisavô, teve o capítulo inaugural em 1905 e se consolidou como um dos duelos mais tradicionais do Rio de Janeiro.



O América soma sete conquistas estaduais (1913, 1916, 1922, 1928, 1931, 1935 e 1960), enquanto o Bangu levantou o troféu em 1933 e 1966. Até a década de 1980, ambos ainda conseguiam formar elencos competitivos e disputar espaço em igualdade com os quatro grandes da capital.

América e Bangu já integraram o primeiro escalão do futebol carioca . Durante décadas, a dupla fez frente a Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo, conquistou títulos, revelou grandes nomes e protagonizou clássicos que mobilizavam multidões. Com as transformações econômicas do esporte, porém, ambos perderam espaço e passaram a conviver com dificuldades que os afastaram do topo no estado.Fundadas em 1904, as instituições construíram uma rivalidade centenária. O confronto, batizado de Clássico Bisavô, teve o capítulo inaugural em 1905 e se consolidou como um dos duelos mais tradicionais do Rio de Janeiro.O América soma sete conquistas estaduais (1913, 1916, 1922, 1928, 1931, 1935 e 1960), enquanto o Bangu levantou o troféu em 1933 e 1966. Até a década de 1980, ambos ainda conseguiam formar elencos competitivos e disputar espaço em igualdade com os quatro grandes da capital.

Campanhas de destaque no cenário nacional

O Mecão viveu um dos momentos mais marcantes de sua trajetória em 1986, quando alcançou a semifinal do Campeonato Brasileiro. Ao longo dos anos, o clube também serviu de palco para ídolos de renome, como Luisinho Lemos, maior artilheiro da história rubra, Edu Coimbra e Jorginho.



Em dimensão semelhante, o Bangu acumula grandes feitos. Em 1985, foi vice-campeão brasileiro ao perder a final para o Coritiba nos pênaltis, garantindo vaga na Copa Libertadores do ano seguinte. Naquela mesma década, o time esteve presente nas fases decisivas do Cariocão em 1983, 1984 e 1985, impulsionado pelos destaques Marinho e Arthurzinho.



A virada de chave econômica

O declínio da dupla coincidiu com a revolução financeira do futebol brasileiro. A partir do fim dos anos 1980, as cotas de transmissão televisiva, os patrocínios milionários e as novas fontes de receita passaram a ditar a força das equipes.

A ausência no Clube dos 13 (associação fundada para defender os interesses políticos e comerciais dos principais times do país) custou caro a América e Bangu, que perderam relevância nacional. Sem receita para rivalizar com o quarteto de maior torcida, a distância técnica e estrutural tornou-se irreversível.

O fenómeno, aliás, não se restringiu ao Rio. Instituições tradicionais de outros estados também acabaram marginalizadas pela concentração de investimentos.



Hoje, o América disputa a Série A2 do Campeonato Carioca, além da quarta divisão nacional. O Bangu, por sua vez, preserva seu lugar na elite principal do estado e, através da campanha no Estadual, assegurou o retorno à Série D em 2027.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Pedro Logato