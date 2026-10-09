Lamartine Babo, responsável por compor os hinos dos quatro principais clubes cariocasDivulgação / América
O hino do Flamengo
No entanto, a canção de Lamartine Babo ganhou as ruas e, de lá para cá, conquistou maior popularidade. A inclusão no estatuto oficial só aconteceu em 1992.
Flamengo sempre eu hei de ser
É meu maior prazer vê-lo brilhar
Seja na terra, seja no mar
Vencer, vencer, vencer!
Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer!
Me maltrata, me arrebata
Que emoção no coração!
Consagrado no gramado
Sempre amado, o mais cotado
Nos Fla-Flus é o Ai, Jesus!
Se faltasse o Flamengo no mundo
Ele vibra, ele é fibra
Muita libra já pesou
Flamengo até morrer eu sou!”
O hino do Fluminense
Já o segundo, escrito por Antônio Cardoso de Menezes Filho, substituiu o anterior, em 1916. A letra tinha várias referências à Primeira Guerra Mundial, que à época acontecia no continente europeu. A canção de Lamartine Babo, porém, é a que faz mais sucesso.
Sou do clube tantas vezes campeão
Fascina pela sua disciplina
O Fluminense me domina
Eu tenho amor ao tricolor
Das três cores que traduzem tradição
A paz, a esperança e o vigor
Unido e forte pelo esporte
Eu sou é tricolor
Com o verde da esperança pois
Quem espera sempre alcança
Clube que orgulha o Brasil
Retumbante de glórias
E vitórias mil
Sou do clube tantas vezes campeão
Fascina pela sua disciplina
O Fluminense me domina
Eu tenho amor ao tricolor
Das três cores que traduzem tradição
A paz, a esperança e o vigor
Unido e forte pelo esporte
Eu sou é tricolor
Com sangue de encarnado
Com amor e com vigor
Faz a torcida querida
Vibrar com a emoção
Do tricampeão
Usando a fidalguia
Branco é paz e harmonia
Brilha no sol da manhã
Ou na luz do refletor
Salve o Tricolor”
O hino do Vasco
Já o segundo, conhecido como ‘Meu Pavilhão’, surgiu em 1942, com a colaboração de João de Freitas e Ernani Corrêa. A música foi criada para um concurso musical e ficou na segunda posição, mas ganhou mais relevância do que a primeira colocada. No entanto, nenhum conseguiu superar o que está nas graças da torcida até hoje.
A Cruz de Malta é o meu pendão
Tu tens o nome do heroico português
Vasco da Gama, a tua fama assim se fez
Norte-Sul, Norte-Sul deste Brasil
Tua estrela, na terra a brilhar
Ilumina o mar
No remo, és imortal
No futebol, és um traço
De união Brasil-Portugal”
O hino do Botafogo
Sendo assim, preferiam que a música do Botafogo Football Club, composta por Octacílio Gomes e Eduardo Souto, fosse mantida como versão oficial. Essa, porém, tem um vocabulário mais rebuscado e não pegou muito entre os alvinegros. A letra a seguir até hoje é cantada nas arquibancadas:
“Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910
Foste herói em cada jogo, Botafogo
Por isso é que tu és e hás de ser nosso imenso prazer
Tradições aos milhões tens também
Tu és o glorioso não podes perder, perder para ninguém!
Honrando as cores do Brasil de nossa gente
Na estrada dos louros, um facho de luz
Tua estrela solitária te conduz”
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