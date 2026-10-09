Lamartine Babo, responsável por compor os hinos dos quatro principais clubes cariocas - Divulgação / América

Lamartine Babo, responsável por compor os hinos dos quatro principais clubes cariocasDivulgação / América

Publicado 09/10/2026 09:00

Fluminense, Vasco e Os hinos de Flamengo Botafogo têm algo em comum: Lamartine Babo. No fim da década de 1940, o compositor foi desafiado a criar marchinhas dedicadas aos times cariocas no programa de rádio ‘Trem da Alegria’. As músicas fizeram sucesso e, desde então, tornaram-se símbolos dos clubes.

O hino do Flamengo



O primeiro hino do Flamengo é de 1919, o “Hymno Rubro-Negro”, escrito pelo goleiro Paulo Magalhães. Com a emblemática frase “Flamengo, Flamengo, Tua glória é lutar”, a música tocou pela primeira vez no antigo campo da Rua Paissandu, na festa de 25 anos do clube, e foi adotada formalmente dois anos depois.



No entanto, a canção de Lamartine Babo ganhou as ruas e, de lá para cá, conquistou maior popularidade. A inclusão no estatuto oficial só aconteceu em 1992.

“Uma vez Flamengo, sempre Flamengo

Flamengo sempre eu hei de ser

É meu maior prazer vê-lo brilhar

Seja na terra, seja no mar

Vencer, vencer, vencer!

Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer!



Na regata, ele me mata

Me maltrata, me arrebata

Que emoção no coração!

Consagrado no gramado

Sempre amado, o mais cotado

Nos Fla-Flus é o Ai, Jesus!



Eu teria um desgosto profundo

Se faltasse o Flamengo no mundo

Ele vibra, ele é fibra

Muita libra já pesou

Flamengo até morrer eu sou!”

O hino do Fluminense



O primeiro hino tricolor foi criado em 1915, por Coelho Netto, membro da Academia Brasileira de Letras. Os versos foram escritos sobre a música instrumental ‘It’s a long, long way to Tipperary’, do compositor norte-americano Henry James Williams. Coelho Netto, inclusive, foi pai de Preguinho, jogador que virou um dos maiores ídolos da história do Fluminense.



Já o segundo, escrito por Antônio Cardoso de Menezes Filho, substituiu o anterior, em 1916. A letra tinha várias referências à Primeira Guerra Mundial, que à época acontecia no continente europeu. A canção de Lamartine Babo, porém, é a que faz mais sucesso.

“Sou tricolor de coração

Sou do clube tantas vezes campeão

Fascina pela sua disciplina

O Fluminense me domina

Eu tenho amor ao tricolor



Salve o querido pavilhão

Das três cores que traduzem tradição

A paz, a esperança e o vigor

Unido e forte pelo esporte

Eu sou é tricolor



Vence o Fluminense

Com o verde da esperança pois

Quem espera sempre alcança

Clube que orgulha o Brasil

Retumbante de glórias

E vitórias mil



Sou tricolor de coração

Sou do clube tantas vezes campeão

Fascina pela sua disciplina

O Fluminense me domina

Eu tenho amor ao tricolor



Salve o querido pavilhão

Das três cores que traduzem tradição

A paz, a esperança e o vigor

Unido e forte pelo esporte

Eu sou é tricolor



Vence o Fluminense

Com sangue de encarnado

Com amor e com vigor

Faz a torcida querida

Vibrar com a emoção

Do tricampeão



Vence o Fluminense

Usando a fidalguia

Branco é paz e harmonia

Brilha no sol da manhã

Ou na luz do refletor

Salve o Tricolor”

O hino do Vasco

O Vasco nasceu em 1898 e, antes da letra escrita por Lamartine Babo, existiram dois hinos oficiais. O primeiro, chamado de ‘Hino Triunfal do Vasco da Gama’, foi composto por Joaquim Barros Ferreira da Silva, em 1918, data que marca o aniversário de 20 anos do Cruz-Maltino.



Já o segundo, conhecido como ‘Meu Pavilhão’, surgiu em 1942, com a colaboração de João de Freitas e Ernani Corrêa. A música foi criada para um concurso musical e ficou na segunda posição, mas ganhou mais relevância do que a primeira colocada. No entanto, nenhum conseguiu superar o que está nas graças da torcida até hoje.

“Vamos todos cantar de coração

A Cruz de Malta é o meu pendão

Tu tens o nome do heroico português

Vasco da Gama, a tua fama assim se fez



Tua imensa torcida é bem feliz

Norte-Sul, Norte-Sul deste Brasil

Tua estrela, na terra a brilhar

Ilumina o mar



No atletismo, és um braço

No remo, és imortal

No futebol, és um traço

De união Brasil-Portugal”

O hino do Botafogo

Representando as glórias do clube, o hino foi alvo de polêmica quando lançado por Lamartine Babo. Os dirigentes não gostaram do verso “Botafogo, Botafogo / Campeão desde 1910”, já que, na visão deles, apagava conquistas antigas na história do Glorioso.



Sendo assim, preferiam que a música do Botafogo Football Club, composta por Octacílio Gomes e Eduardo Souto, fosse mantida como versão oficial. Essa, porém, tem um vocabulário mais rebuscado e não pegou muito entre os alvinegros. A letra a seguir até hoje é cantada nas arquibancadas:



“Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910

Foste herói em cada jogo, Botafogo

Por isso é que tu és e hás de ser nosso imenso prazer

Tradições aos milhões tens também

Tu és o glorioso não podes perder, perder para ninguém!



Noutros esportes tua fibra está presente

Honrando as cores do Brasil de nossa gente

Na estrada dos louros, um facho de luz

Tua estrela solitária te conduz”