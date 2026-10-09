Lamartine Babo, responsável por compor os hinos dos quatro principais clubes cariocasDivulgação / América

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Theo Faria
Os hinos de Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo têm algo em comum: Lamartine Babo. No fim da década de 1940, o compositor foi desafiado a criar marchinhas dedicadas aos times cariocas no programa de rádio ‘Trem da Alegria’. As músicas fizeram sucesso e, desde então, tornaram-se símbolos dos clubes.

O hino do Flamengo

O primeiro hino do Flamengo é de 1919, o “Hymno Rubro-Negro”, escrito pelo goleiro Paulo Magalhães. Com a emblemática frase “Flamengo, Flamengo, Tua glória é lutar”, a música tocou pela primeira vez no antigo campo da Rua Paissandu, na festa de 25 anos do clube, e foi adotada formalmente dois anos depois.

No entanto, a canção de Lamartine Babo ganhou as ruas e, de lá para cá, conquistou maior popularidade. A inclusão no estatuto oficial só aconteceu em 1992.
“Uma vez Flamengo, sempre Flamengo
Flamengo sempre eu hei de ser
É meu maior prazer vê-lo brilhar
Seja na terra, seja no mar
Vencer, vencer, vencer!
Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer!
Na regata, ele me mata
Me maltrata, me arrebata
Que emoção no coração!
Consagrado no gramado
Sempre amado, o mais cotado
Nos Fla-Flus é o Ai, Jesus!
Eu teria um desgosto profundo
Se faltasse o Flamengo no mundo
Ele vibra, ele é fibra
Muita libra já pesou
Flamengo até morrer eu sou!”

O hino do Fluminense

O primeiro hino tricolor foi criado em 1915, por Coelho Netto, membro da Academia Brasileira de Letras. Os versos foram escritos sobre a música instrumental ‘It’s a long, long way to Tipperary’, do compositor norte-americano Henry James Williams. Coelho Netto, inclusive, foi pai de Preguinho, jogador que virou um dos maiores ídolos da história do Fluminense.

Já o segundo, escrito por Antônio Cardoso de Menezes Filho, substituiu o anterior, em 1916. A letra tinha várias referências à Primeira Guerra Mundial, que à época acontecia no continente europeu. A canção de Lamartine Babo, porém, é a que faz mais sucesso.
“Sou tricolor de coração
Sou do clube tantas vezes campeão
Fascina pela sua disciplina
O Fluminense me domina
Eu tenho amor ao tricolor
Salve o querido pavilhão
Das três cores que traduzem tradição
A paz, a esperança e o vigor
Unido e forte pelo esporte
Eu sou é tricolor
Vence o Fluminense
Com o verde da esperança pois
Quem espera sempre alcança
Clube que orgulha o Brasil
Retumbante de glórias
E vitórias mil
Sou tricolor de coração
Sou do clube tantas vezes campeão
Fascina pela sua disciplina
O Fluminense me domina
Eu tenho amor ao tricolor
Salve o querido pavilhão
Das três cores que traduzem tradição
A paz, a esperança e o vigor
Unido e forte pelo esporte
Eu sou é tricolor
Vence o Fluminense
Com sangue de encarnado
Com amor e com vigor
Faz a torcida querida
Vibrar com a emoção
Do tricampeão
Vence o Fluminense
Usando a fidalguia
Branco é paz e harmonia
Brilha no sol da manhã
Ou na luz do refletor
Salve o Tricolor”

O hino do Vasco

O Vasco nasceu em 1898 e, antes da letra escrita por Lamartine Babo, existiram dois hinos oficiais. O primeiro, chamado de ‘Hino Triunfal do Vasco da Gama’, foi composto por Joaquim Barros Ferreira da Silva, em 1918, data que marca o aniversário de 20 anos do Cruz-Maltino.

Já o segundo, conhecido como ‘Meu Pavilhão’, surgiu em 1942, com a colaboração de João de Freitas e Ernani Corrêa. A música foi criada para um concurso musical e ficou na segunda posição, mas ganhou mais relevância do que a primeira colocada. No entanto, nenhum conseguiu superar o que está nas graças da torcida até hoje.
“Vamos todos cantar de coração
A Cruz de Malta é o meu pendão
Tu tens o nome do heroico português
Vasco da Gama, a tua fama assim se fez
Tua imensa torcida é bem feliz
Norte-Sul, Norte-Sul deste Brasil
Tua estrela, na terra a brilhar
Ilumina o mar
No atletismo, és um braço
No remo, és imortal
No futebol, és um traço
De união Brasil-Portugal”

O hino do Botafogo

Representando as glórias do clube, o hino foi alvo de polêmica quando lançado por Lamartine Babo. Os dirigentes não gostaram do verso “Botafogo, Botafogo / Campeão desde 1910”, já que, na visão deles, apagava conquistas antigas na história do Glorioso.

Sendo assim, preferiam que a música do Botafogo Football Club, composta por Octacílio Gomes e Eduardo Souto, fosse mantida como versão oficial. Essa, porém, tem um vocabulário mais rebuscado e não pegou muito entre os alvinegros. A letra a seguir até hoje é cantada nas arquibancadas:

“Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910
Foste herói em cada jogo, Botafogo
Por isso é que tu és e hás de ser nosso imenso prazer
Tradições aos milhões tens também
Tu és o glorioso não podes perder, perder para ninguém!
Noutros esportes tua fibra está presente
Honrando as cores do Brasil de nossa gente
Na estrada dos louros, um facho de luz
Tua estrela solitária te conduz”