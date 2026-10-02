Manchester City recorre de decisão sobre violações financeiras - Oli Scarff / AFP

Manchester City recorre de decisão sobre violações financeirasOli Scarff / AFP

Publicado 02/10/2026 13:10

A comissão independente concluiu que, entre 2009/10 e 2017/18, o Manchester City firmou contratos "fictícios" com diversos parceiros comerciais como parte de um "esquema de financiamento disfarçado" para inflar artificialmente as receitas do clube em 830 milhões de libras.O clube da Premier League tinha até sexta-feira para recorrer e confirmou que o fez em um comunicado pouco antes do meio-dia.Em nota divulgada na sexta-feira, a agremiação afirmou: "O Manchester City Football Club confirma que, às 19h de quinta-feira, 1º de outubro de 2026, apresentou seu recurso completo contra o parecer da Comissão da Premier League, em relação ao processo disciplinar da Premier League".

"O clube é inocente das acusações feitas pela Premier League e existe um conjunto abrangente de provas irrefutáveis que sustentam todas as suas posições relativas a este caso. Continuaremos a respeitar o devido processo legal e, necessariamente, estamos limitados no que podemos dizer além disso até que todos os procedimentos sejam concluídos."A Premier League tem 12 semanas, a partir desta sexta-feira, para avaliar essa apelação e mais 30 dias para proferir o resultado dessa análise.A FA (Associação de Futebol da Inglaterra), também se posicionou sobre a questão por meio de um comunicado oficial e considerou que o caso envolvendo o City "é uma mancha para a integridade do esporte"."A decisão da Comissão Independente tem implicações significativas para a segurança do esporte. Estamos analisando cuidadosamente a decisão e suas implicações e tomaremos medidas quando proteção", escreveu a organização. Como o processo entre a Premier League e o Manchester City ainda está em andamento, não pretendemos fazer mais comentários nesta fase. No entanto, continuaremos acompanhando os desdobramentos de perto", finalizou.