Em clima festivo, mas valendo 3 pontos pela terceira rodada da Liga das Nações, a Inglaterra não teve dificuldades para golear a Croácia por 7 a 0, neste sábado (3), no Estádio HNK Rijeka, na Croácia. Foi a segunda vitória consecutiva dos ingleses no Grupo 3, após a derrota por 3 a 2 diante dos espanhóis na estreia do torneio continental. Os croatas acumularam o segundo revés em três jogos.
Oficialmente disputado com portões fechados por punição aos distúrbios causados pela torcida croata contra a França na edição passada da Liga das Nações, o confronto com os ingleses foi assistido por cerca de 6.000 crianças de até 14 anos da região de Rijeka e 100 torcedores visitantes.
Apesar de Thomas Tuchel, técnico alemão da Inglaterra, ter afirmado pouco antes da partida que esperava uma disputa competitiva, o que se viu foi um verdadeiro passeio dos Três Leões. Os croatas demonstravam pouca mobilidade diante da movimentação inglesa e isso ficou evidente logo no início da partida, quando, após lançamento de Bellingham pela esquerda, Gordon chutou rasteiro para a defesa de Livakovic.
Com muito espaço, a Inglaterra chegava com facilidade ao gol do adversário e, ao fim do primeiro tempo, cada um dos integrantes do quarteto ofensivo havia deixado sua marca. Aos 8, Harry Kane finalizou de dentro da área, por cima do goleiro, para abrir o placar após assistência de Bellingham.
O jogador do Real Madrid aproveitou a liberdade proporcionada pelos anfitriões e marcou o segundo aos 21. Ele aproveitou cruzamento rasteiro de Gordon pela esquerda e tocou sem chances para Livakovic. Gordon marcou seu gol de cabeça, aos 38, completando cruzamento de Quansah pela direita. No último minuto da primeira etapa, Bellingham driblou Modric com facilidade e cruzou rasteiro para Saka, que finalizou na pequena área, completamente livre de marcação.
A única jogada perigosa da Croácia ocorreu quando Anderson perdeu a bola na entrada da área inglesa. Kovacic dominou pela esquerda e cruzou a área, passando pelo goleiro Pickford, mas chutou para fora, à direita. Apesar da atuação sofrível, a seleção croata não foi alvo de críticas por parte da torcida juvenil, que fez festa no HNK Rijeka.
Slaven Bilic, técnico da Croácia, voltou com três substituições para o segundo tempo, enquanto a Inglaterra manteve o time e ampliou com os segundos gols no jogo de Kane e Saka. Aos 8, o atacante do Bayern de Munique deslizou para completar cruzamento de Anderson. Saka voltou a marcar aos 23, após uma tabelinha com Kane dentro da área croata.
Logo depois do sexto gol, Tuchel mexeu na Inglaterra, tirando Kane, Scott e Gordon, e colocando Eze, Rogers e Garner. E foi um dos substitutos o autor do gol que fechou a vitória histórica. Aos 41, Bellingham lançou Rogers, que partiu em velocidade pelo meio, driblou Livakovic e finalizou com precisão.
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