Zinedine Zidane é o atual técnico da seleção francesa - Franck Fife / AFP

Zinedine Zidane é o atual técnico da seleção francesaFranck Fife / AFP

Publicado 04/10/2026 15:50

O técnico Zinédine Zidane se manifestou neste domingo (04) sobre a briga entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus . Em coletiva antes do jogo entre França e Bélgica, pela Liga das Nações, o ex-meio-campista não entrou no mérito da discussão entre os portugueses, mas rasgou elogios e demonstrou gratidão ao seu ex-comandado.

"Temos de reconhecer a sua grande carreira. Tive a sorte de treiná-lo. Ele me ajudou a ganhar muitos títulos. Tiro o chapéu para ti, Cristiano. Sempre tive um grande respeito por aqueles com quem partilhei o meu tempo".

Ídolos dentro de campo pelo Real Madrid, Zidane e Cristiano Ronaldo trabalharam juntos entre 2016 e 2018 e conquistaram nove títulos no gigante espanhol. Entre as conquistas foram três Champions League e dois Mundiais de Clube. A equipe ganhou notoriedade pela eficiência no ataque formado pelo astro português e por Gareth Bale e Karim Benzema.

Cristiano deixou a seleção portuguesa na última semana após entrar em rota de colisão com o técnico Jorge Jesus. O ex-comandante do Flamengo deixou o craque no banco de reservas diante da Noruega, pela Nations League, e deu lugar ao centroavante Gonçalo Ramos.

A expectativa era acionar CR7 durante o jogo, que permaneceu entre os suplentes. A mudança de opinião do treinador foi no decorrer da partida, ao centroavante titular marcar o gol da vitória e mais outro que acabou sendo anulado por impedimento.

A briga tomou outra proporção durante a semana e o capitão deixou a seleção portuguesa antes do término da Data FIFA. Sem Cristiano, Portugal derrotou a Dinamarca na última quinta-feira (01), por 4 a 2.

Pronunciamento do Cristiano Ronaldo

Após abandonar os treinos da Portugal, na última terça-feira (29), depois de uma desavença com o treinador Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo veio às redes sociais se pronunciar sobre o caso.

"Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional.



A seu tempo, direi a verdade a todos os Portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída da equipa nacional, à qual sempre me dediquei.



Agora é tempo de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipa, sem exceção.", disse o jogador, em tom enigmático e de despedida.