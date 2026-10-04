O técnico Zinédine Zidane se manifestou neste domingo (04) sobre a briga entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus. Em coletiva antes do jogo entre França e Bélgica, pela Liga das Nações, o ex-meio-campista não entrou no mérito da discussão entre os portugueses, mas rasgou elogios e demonstrou gratidão ao seu ex-comandado.
"Temos de reconhecer a sua grande carreira. Tive a sorte de treiná-lo. Ele me ajudou a ganhar muitos títulos. Tiro o chapéu para ti, Cristiano. Sempre tive um grande respeito por aqueles com quem partilhei o meu tempo".
Ídolos dentro de campo pelo Real Madrid, Zidane e Cristiano Ronaldo trabalharam juntos entre 2016 e 2018 e conquistaram nove títulos no gigante espanhol. Entre as conquistas foram três Champions League e dois Mundiais de Clube. A equipe ganhou notoriedade pela eficiência no ataque formado pelo astro português e por Gareth Bale e Karim Benzema.
Cristiano deixou a seleção portuguesa na última semana após entrar em rota de colisão com o técnico Jorge Jesus. O ex-comandante do Flamengo deixou o craque no banco de reservas diante da Noruega, pela Nations League, e deu lugar ao centroavante Gonçalo Ramos.
A expectativa era acionar CR7 durante o jogo, que permaneceu entre os suplentes. A mudança de opinião do treinador foi no decorrer da partida, ao centroavante titular marcar o gol da vitória e mais outro que acabou sendo anulado por impedimento.
A briga tomou outra proporção durante a semana e o capitão deixou a seleção portuguesa antes do término da Data FIFA. Sem Cristiano, Portugal derrotou a Dinamarca na última quinta-feira (01), por 4 a 2.
Pronunciamento do Cristiano Ronaldo
Após abandonar os treinos da Portugal, na última terça-feira (29), depois de uma desavença com o treinador Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo veio às redes sociais se pronunciar sobre o caso.
"Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional.
A seu tempo, direi a verdade a todos os Portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída da equipa nacional, à qual sempre me dediquei.
Agora é tempo de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipa, sem exceção.", disse o jogador, em tom enigmático e de despedida.
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