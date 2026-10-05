Carlos Alberto Dias morreu nesta segunda-feira (5). O ex-jogador foi campeão por Botafogo, inclusive com gol de título, e Vasco, e também jogou por Flamengo, Fluminense, Grêmio e outros. Atualmente, ele trabalhava como técnico do Ypiranga-PE.
O clube pernambucano foi quem deu a notícia sobre o profissional de 59 anos, que passou mal no sábado, deu entrada na UPA no domingo e recebeu alta, mas voltou a ser internado à noite, desta vez em um hospital em Caruaru, com dor no peito. Ele tinha histórico recente de problema cardíaco, mas a causa da morte não foi confirmada.
"Carlos Alberto apresentou, no sábado, um quadro de fadiga, febre, vômitos e diarreia, sendo medicado. No domingo pela manhã, ele deu entrada na UPA de Santa Cruz do Capibaribe, por persistência dos sintomas, sendo medicado e, posteriormente, liberado após melhora dos sintomas", informou o Ypiranga:
"Ainda na noite do domingo, por volta das 22h, o treinador voltou a se sentir mal, com dor no peito (dor torácica) e retornou à UPA, sendo avaliado e, em seguida, encaminhado ao Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, para avaliação cardiológica, mas, infelizmente, não resistiu".
O técnico estava trabalhando no clube pernambucano na preparação para o Estadual, que começa no meio deste mês e vai até 2027. Antes, chegou a ser contratado pelo Humaitá, do Acre, no início do ano, mas saiu ainda na pré-temporada. O motivo foi um problema de saúde, segundo o dirigente do time, com a necessidade de uma cirurgia no coração para colocação de stent.
A carreira de Carlos Alberto Dias
O meia-atacante surgiu nas categorias de base do Matsubara, no interior do Paraná, e chegou a ir para o futebol japonês, onde atuou pelo Fujita Industries, antes de ser contratado pelo Coritiba, em 1988.
Após se destacar, chegou ao Botafogo em 1990 e já teve papel decisivo para a conquista do bicampeonato do Carioca naquele ano. Afinal, fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, no Maracanã, aos 34 minutos do segundo tempo.
Na temporada seguinte, Carlos Alberto Dias foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro e chegou à Seleção, tendo jogado uma partida oficial, com uma assistência na vitória por 3 a 1 sobre a Finlândia, em amistoso.
Também em 1992, transferiu-se para o Vasco, onde voltou a ser campeão do Carioca, em 1993, ano em que também jogou pelo Grêmio. Já em 1994, passou pelo Flamengo, com apenas 18 partidas.
No Fluminense, Carlos Alberto Dias teve passagem ainda mais rápida. Foram apenas cinco jogos na Série B de 1998. No Brasil, ele também jogou por Paraná, Bahia, Ceará, Vila Nova e outras equipes menores até se aposentar em 2006, no ABC.
Depois de um período longe do futebol, passou a trabalhar como técnico a partir de 2014. Chegou a comandar, no Rio, o Tigres do Brasil (2021) e o Barra Mansa (2024). E também teve passagens por Gama, base do Londrina e clubes de pouca expressão.
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