Rodrigo Caio era treinador de bolas paradas do Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

Rodrigo Caio era treinador de bolas paradas do FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 05/10/2026 22:12

Especialista em bolas paradas da comissão técnica de Filipe Luís no Flamengo, Rodrigo Caio não seguiu o colega em seu novo trabalho, à frente do Monaco, da França. Após a demissão do treinador no Rubro-Negro , em março deste ano, o ex-zagueiro entregou o cargo e também deixou a equipe carioca. No entanto, não pôde acompanhar o companheiro no futebol francês, em virtude de sua falta de fluência na língua inglesa.

"Sempre deixei claro para ele (Filipe) que eu não sou fluente no inglês e que eu não iria com ele somente porque... "ah, você é bom". Eu quero me comunicar bem, quero passar meu trabalho, quero ser alguém dentro da comissão que possa acrescentar, como fiz no Flamengo. Conversei com o Thiago (Scuro, CEO do Monaco) e fui bem claro com ele também", disse Rodrigo Caio, em entrevista ao "ge".



Vivendo pausa na carreira, o auxiliar revelou que aproveita para exercitar o idioma, com aulas de inglês online três dias por semana, para que não perca oportunidades como esta no futuro. Em paralelo, reforçou a importância deste intervalo profissional para estudar jogos, lances e principalmente jogadas de bola parada, seu foco no Flamengo. Porém, afirmou que não pretende se tornar treinador como o amigo.

"Tive convites para trabalhar em alguns lugares no futebol brasileiro, mas não me vejo preparado ainda. Quero dar mais um tempo, assistir aos jogos e estudar. Ser técnico eu não penso, nem agora e nem no futuro. Eu brinco com o Filipe: 'Filipinho, onde você foi entrar, cara? Que loucura!'. Treinador é uma coisa à parte. Meu foco é trabalhar dentro de uma comissão, em um projeto que se conecte comigo", prosseguiu.



Por fim, Rodrigo Caio explicou a saída do Flamengo. Para ele, entregar o cargo no mesmo dia da demissão de Filipe Luís foi um gesto que envolveu lealdade e princípios. Ainda assim, enfatizou o carinho pelo Rubro-Negro e sua transparência no momento de deixar o clube.

"O Filipe me convidou, o trabalho foi espetacular e, a partir do momento que ele sai, minha consciência e meu coração pediram para sair junto. Não foi só questão de lealdade, mas de princípios. Falei abertamente com o presidente, ele entendeu perfeitamente e minha gratidão ao Flamengo é enorme", completou.

