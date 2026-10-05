França bateu a Bélgica no Stade de France, em Saint-Denis - Divulgação / Federação Francesa de Futebol

França bateu a Bélgica no Stade de France, em Saint-DenisDivulgação / Federação Francesa de Futebol

Publicado 05/10/2026 18:26

França e Itália venceram nesta segunda-feira (5) pela quarta rodada do Grupo 1 da Liga das Nações da Uefa . Os franceses conquistaram um 4 a 1 sobre a Bélgica, de virada, em Saint-Denis, enquanto os italianos foram resilientes para suportar a pressão da desesperada Turquia e buscar a vitória por 3 a 1, em Bolonha.

Com os resultados, os franceses lideram a chave com dez pontos. Logo atrás, os italianos somam sete. Os belgas permanecem com seis, enquanto os turcos ainda não pontuaram. As seleções voltarão a jogar na próxima Data Fifa, em novembro. Dia 12, os duelos serão Turquia x Bélgica e Itália x França. A última rodada está prevista o para dia 15, com Bélgica x Itália e França x Turquia.

No Stade de France, mesmo com vários jogadores titulares no banco no início da partida, a França, teve o comando e ficou com 65% de posse de bola. Porém, conseguiu agredir a Bélgica no primeiro tempo. Em tentativa única, Dembélé não teve espaço para finalizar. A Bélgica foi mais eficaz nos contra-ataques. Em um deles, aos 35 minutos, Lukébakio definiu muito bem a jogada para abrir o placar.

Com a clara intenção de fazer testes no elenco, o técnico Zinedine Zidane manteve a mesma formação, deixando Olise, Cherki, Rabiot e Doué na reserva. O time não decepcionou e, liderado por Dembélé, pressionou em busca do empate. Enquanto isso, os belgas não conseguiam mais assustar.

Depois de nova defesa do belga Vandevoordt, Zidane resolveu colocar alguns titulares em campo. Entraram Olise, Cherki e Cunha. O time criou mais oportunidades, mas também se expôs. Com isso, jogo ficou aberto.

Neste momento, o talento francês foi decisivo. Doué, aos 32 minutos, e Cherki, aos 36, viraram para a equipe da casa. Os belgas foram ao ataque, quase empataram, mas acabaram levando o terceiro gol, aos 43 minutos, com Olise. E ainda tinha tempo para mais um, mais uma vez com Olise: 4 a 1, aos 46.

Itália forte na defesa

Como fizera diante da França, a Itália voltou a mostrar um setor defensivo muito bem armado, sem dar chances para os turcos invadirem a área. Com isso, a seleção visitante resolveu arriscar de longe. Logo no começo, Kabak e Ozcan forçaram o goleiro Donnarumma a fazer boas defesas.

A Itália só ia para o ataque de forma organizada, sem dar chance ao contragolpe dos turcos. Aos 26, Scamacca aproveitou uma bobeada da zaga turca e bateu, sem chance de defesa para Çakir, para abrir o placar. Aos poucos, a Turquia diminuiu o ritmo, deixando os italianos mais com a bola, dando a impressão de que um segundo gol da Azurra seria mais provável que o empate.

O segundo tempo começou com as seleções um pouco desatentas. Aos cinco minutos, Kabak surpreendeu Çakir em um recuo. Depois, Donnarumma foi mal na saída do gol e quase viu Simsir empatar a partida. Os lances serviram para acordar as equipes e os italianos quase fizeram o segundo gol aos 13 minutos. Em belo contra-ataque, Doumbia chegou perto de marcar.

Os turcos responderam rápido e empataram. Elmali escapou pela ponta direita e cruzou para Simsir arrematar aos 15. Mas a Turquia nem teve tempo de festejar. Aos 20, Barella bateu falta na direita e Calafiori subiu alto para cabecear e fazer 2 a 1. O jogo ganhou ritmo graças ao desespero turco, enquanto a Itália tentava cadenciar.

Mas esta não parece ser uma característica do time do técnico Roberto Mancini. Em uma jogada rápida, os italianos chegaram aos terceiro gol. Doumbia iniciou o lance com muita persistência pela direita e a bola acabou sobrando para Esposito selar o 3 a 1, aos 41 minutos.