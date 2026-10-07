Ídolo do Manchester City, David Silva retorna ao futebol após três anos - Darren Staples / AFP

Ídolo do Manchester City, David Silva retorna ao futebol após três anosDarren Staples / AFP

Publicado 07/10/2026 15:22 | Atualizado 07/10/2026 15:28





O anúncio foi feito pelo próprio clube nas redes sociais. Silva também publicou um vídeo para confirmar a novidade e demonstrou entusiasmo com a experiência. David Silva está de volta ao futebol profissional. Aos 40 anos, o meia espanhol decidiu interromper a aposentadoria e acertou com o Supreme Sha Tin, de Hong Kong. O jogador estava afastado dos gramados desde 2023, quando encerrou a carreira após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho durante a passagem pela Real Sociedad.O anúncio foi feito pelo próprio clube nas redes sociais. Silva também publicou um vídeo para confirmar a novidade e demonstrou entusiasmo com a experiência.

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"Estou muito feliz por assinar com o Supreme Sha Tin e realmente ansioso para ir para Hong Kong, aproveitando a cultura do povo e também o futebol em Hong Kong, é claro. Estou ansioso para ir lá, então te vejo em breve e te mando uma mensagem de cumprimentos", afirmou. "Estou muito feliz por assinar com o Supreme Sha Tin e realmente ansioso para ir para Hong Kong, aproveitando a cultura do povo e também o futebol em Hong Kong, é claro. Estou ansioso para ir lá, então te vejo em breve e te mando uma mensagem de cumprimentos", afirmou.

Ídolo do Manchester City



Antes da pausa, o meia construiu uma carreira de destaque na Europa, especialmente durante os dez anos em que defendeu o Manchester City. Contratado pelo clube inglês em 2010, após se destacar no Valencia, Silva permaneceu até 2020 e se tornou um dos principais nomes da história dos Citizens.



Ao longo da passagem, conquistou quatro títulos do Campeonato Ingês, cinco Copas da Liga Inglesa, duas Copas da Inglaterra e três Supercopas da Inglaterra. Ao todo, disputou 436 partidas pela equipe, com 77 gols.

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Na seleção espanhola, integrou uma das gerações mais vitoriosas do país. Ele foi campeão mundial em 2010, na África do Sul, e levantou a Eurocopa em 2008 e 2012. Pelo time nacional, somou 125 jogos e balançou as redes 35 vezes.



Além de Valencia, Manchester City e Real Sociedad, o jogador também passou por Eibar e Celta. Pelo clube de San Sebastián, faturou uma Copa do Rei em 2020. Ao longo da primeira etapa como profissional, acumulou 784 jogos, 124 gols e 154 assistências.

Na seleção espanhola, integrou uma das gerações mais vitoriosas do país. Ele foi campeão mundial em 2010, na África do Sul, e levantou a Eurocopa em 2008 e 2012. Pelo time nacional, somou 125 jogos e balançou as redes 35 vezes.Além de Valencia, Manchester City e Real Sociedad, o jogador também passou por Eibar e Celta. Pelo clube de San Sebastián, faturou uma Copa do Rei em 2020. Ao longo da primeira etapa como profissional, acumulou 784 jogos, 124 gols e 154 assistências.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato