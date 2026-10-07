Ídolo do Manchester City, David Silva retorna ao futebol após três anosDarren Staples / AFP
O anúncio foi feito pelo próprio clube nas redes sociais. Silva também publicou um vídeo para confirmar a novidade e demonstrou entusiasmo com a experiência.
"Estou muito feliz por assinar com o Supreme Sha Tin e realmente ansioso para ir para Hong Kong, aproveitando a cultura do povo e também o futebol em Hong Kong, é claro. Estou ansioso para ir lá, então te vejo em breve e te mando uma mensagem de cumprimentos", afirmou.
Ídolo do Manchester City
Ao longo da passagem, conquistou quatro títulos do Campeonato Ingês, cinco Copas da Liga Inglesa, duas Copas da Inglaterra e três Supercopas da Inglaterra. Ao todo, disputou 436 partidas pela equipe, com 77 gols.
Na seleção espanhola, integrou uma das gerações mais vitoriosas do país. Ele foi campeão mundial em 2010, na África do Sul, e levantou a Eurocopa em 2008 e 2012. Pelo time nacional, somou 125 jogos e balançou as redes 35 vezes.
Além de Valencia, Manchester City e Real Sociedad, o jogador também passou por Eibar e Celta. Pelo clube de San Sebastián, faturou uma Copa do Rei em 2020. Ao longo da primeira etapa como profissional, acumulou 784 jogos, 124 gols e 154 assistências.
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