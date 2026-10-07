Gianni Infantino, atual presidente da Fifa - Jaime Saldarriaga / AFP

Gianni Infantino, atual presidente da FifaJaime Saldarriaga / AFP

Publicado 07/10/2026 19:03

A cinco meses do Congresso eletivo da Fifa, a Uefa e o seu presidente, Aleksander Ceferin, ainda não conseguiram encontrar um candidato para enfrentar Gianni Infantino. Embora enfraquecido, parece, por enquanto, que o dirigente ítalo-suíço é o favorito a permanecer no cargo.

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A crise desencadeada por Infantino logo após a Copa do Mundo — com seu projeto frustrado de criar uma sociedade comercial aberta a investidores privados, denominada Fifa Forward Enterprise (FFE) — convenceu a Uefa de que havia chegado o momento de tentar acabar com o reinado do ítalo-suíço, iniciado em 2016.

No entanto, resta um passo: encontrar a pessoa ideal para reunir apoio suficiente de uma oposição crescente e assim destituir aquele a quem Ceferin chamou de "imperador", em 29 de setembro, durante a Assembleia Geral da Associação de Clubes Europeus.

Apesar das negociações de bastidores e da frente unida formada pelas confederações europeia (Uefa), norte-americana, centro-americana e do Caribe (Concacaf) e asiática (AFC), essas iniciativas ainda não deram resultado. E o tempo urge, já que o prazo final para a apresentação de candidaturas é 18 de novembro.

Esse candidato não pode ser europeu, pois isso despertaria desconfiança no restante do mundo quanto a uma tomada de controle da Fifa pela poderosa e riquíssima Uefa, o que eliminaria qualquer chance de ser eleito.

Sem chances para um europeu

É nesse sentido que se deve interpretar a decisão de Aleksander Ceferin de não desafiar pessoalmente Infantino, já que o esloveno, por outro lado, está sendo pressionado por seus aliados a concorrer à própria reeleição no próximo ano.

A ideia era, portanto, escolher alguém próximo a Ceferin, como o canadense Victor Montagliani, presidente da Concacaf, entidade que reúne 35 federações da América do Norte, América Central e Caribe. O canadense parece aspirar ao cargo, mas preferencialmente a partir de 2031, quando Infantino não poderá mais se candidatar.

O precedente de Blatter

No entanto, a opção Montagliani parece ter perdido força. O canadense ainda não se lançou na disputa, enquanto se aproxima o Congresso eletivo da Concacaf de 2027, no qual ele poderia aspirar a um novo mandato.



Outra personalidade capaz de ameaçar a posição de Infantino, o presidente do Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi. O dono do clube francês abriu mão da disputa ao declarar que não tem "nenhum interesse na Fifa". Ao mesmo tempo, seria difícil para ele contrariar a federação do Catar.

A opção de apoiar a candidatura do bareinita Salman bin-Ebrahim al-Khalifa — derrotado de forma contundente por Infantino em 2016 — tampouco parece ser a favorita. Em suma, ninguém desponta no horizonte, enquanto o presidente da Fifa continua percorrendo o mundo em busca de apoio.



Reforma da governança

A mensagem, ao que parece, já foi recebida: em meados de setembro, Gianni Infantino propôs às 211 federações-membro da Fifa uma "consulta" para reformar o funcionamento da instituição, prometendo, uma semana depois, uma melhor redistribuição de recursos para as federações nacionais.

Apesar da ausência de um candidato capaz de enfrentar Infantino no congresso eleitoral previsto para 18 de março de 2027, em Rabat, no Marrocos, a Uefa não desiste de tentar se livrar do dirigente ítalo-suíço.

Nesse sentido, a Uefa recorreu à justiça da Flórida para obrigar as filiais norte-americanas da Fifa a entregarem uma série de documentos relacionados ao projeto FFE, visando um possível processo na justiça suíça contra Infantino por "gestão desleal".

