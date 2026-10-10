Bruno Guimarães fez seu primeiro gol pelo Arsenal - AFP

Bruno Guimarães fez seu primeiro gol pelo ArsenalAFP

Publicado 10/10/2026 12:01 | Atualizado 10/10/2026 12:04

Reforço do Arsenal para a atual temporada europeia, o meia da seleção brasileira, Bruno Guimarães foi fundamental para a vitória dos Gunners sobre o Leeds United, neste sábado (10), pelo Campeonato Inglês. O jogador marcou o segundo gol dos londrinos que definiu a partida, que terminou 2 a 1, no Emirates Stadium.

Atuando em casa, o campeão inglês tomou um susto logo aos nove minutos. James Justin subiu mais que a defesa do Arsenal e completou com perfeição um belo cruzamento depois de boa jogada coletiva do Leeds United.

Atrás do placar, os Gunners passaram o primeiro tempo martelando, mas os gols só saíram na etapa complementar. O empate veio com Calafiori. Aos 16 minutos, o italiano apareceu para concluir depois de cruzamento de Madueke e um bela ajeitada de Havertz.

Oito minutos depois, brilhou a estrela de Bruno Guimarães. Depois de belíssima jogada coletiva do Arsenal, envolvendo Odegaard, Saka e Declan Rice, o brasileiro finalizou na entrada da área, com perfeição, sem chances de defesa para o goleiro Trafford.

Com o resultado, o Arsenal chegou aos 15 pontos em seis partidas. São cinco vitórias e apenas uma derrota na competição. Os Gunners foram derrotados, justamente na última rodada para o Brighton por 3 a 0, fora de casa. O Manchester City lidera a competição com a mesma pontuação dos Gunners, mas com um jogo a menos.

Com a derrota, o Leeds, que faz boa campanha no Campeonato Inglês, parou nos nove pontos. Atualmente, a equipe está na sexta colocação. A derrota para o Arsenal foi a primeira na temporada. A campanha do clube de West Yorkshire soma duas vitória e três empates.

Na próxima rodada, o Arsenal entra em campo diante do Nottingham Forest, fora de casa, no próximo dia 18 (domingo), às 12h30 (de Brasília). Antes na próxima terça-feira (18), os Gunners recebem o Lille, pela Liga dos Campeões, às 16h (de Brasília). O Leeds joga contra o Manchester United, em casa, no próximo dia 18 (domingo), às 10h (de Brasília).