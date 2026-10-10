Bruno Guimarães fez seu primeiro gol pelo ArsenalAFP
Bruno Guimarães faz primeiro gol pelo Arsenal e decide contra o Leeds
Clube londrino saiu atrás neste sábado (10), mas voltou a vencer pela Premier League antes de desafio pela Liga dos Campeões
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Jogador, de 31 anos, chegou ao Cruz-Maltino em 2023, teve chance na Seleção, mas ainda persegue título com a camisa do clube
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Atacante uruguaio se valorizou com convocação para disputar a Copa do Mundo, mas nutre o sonho de conquistar títulos pelo Tricolor
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