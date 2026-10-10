Cristiano Ronaldo vive situação complexa em Portugal - Divulgação / Uefa Euro

Cristiano Ronaldo vive situação complexa em PortugalDivulgação / Uefa Euro

Publicado 10/10/2026 17:05 | Atualizado 10/10/2026 17:06

A crise entre Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo ganhou mais alguns capítulos neste sábado (10). Depois da Federação Portuguesa de Futebol emitir a suspensão do camisa 7 por ter abandonado a concentração na última Data Fifa, o presidente da entidade, Pedro Proença, afirmou que está trabalhando para que o ídolo retorne ao grupo os mais breve possível.

"Este é o momento da tranquilidade, da serenidade. Há uma grande vontade de termos o nosso capitão de volta. Haverá um processo disciplinar normal. As instâncias de forma independente irão avaliar. O que registamos neste momento é uma vontade, primeiro da FPF de ter o capitão rapidamente conosco, uma vontade já expressa do nosso selecionador nacional, que disse que desde que desportivamente esteja em condições teremos o nosso capitão conosco e algo fundamental: uma grande vontade de o nosso capitão voltar à seleção, espaço onde ele se diz, e muito bem, feliz", afirmou o dirigente em contato com repórteres durante um evento em Portugal.

Pedro Proença explicou ainda que, apesar do desejo de ver Cristiano de volta à seleção o mais rápido possível, entende que a punição virá de um órgão independente, mas voltou a dizer que quer CR7 na equipe já na próxima Data Fifa, em novembro.

"A FPF, o seu presidente, dentro deste espírito de tranquilidade e falando com todas as partes, já tendo elas mostrado publicamente a sua vontade, de termos novamente o capitão conosco, há uma vontade expressa por todos. Isto junta FPF, presidente da FPF, selecionador nacional, capitão, jogadores. Todos sem exceção queremos estar juntos novamente em novembro", finalizou.



Caso receba a punição mínima de um mês, o camisa 7 já vai estar disponível para ser convocado por Jorge Jesus para os dois próximos jogos de Portugal, contra País de Gales e Dinamarca, a 14 e 17 de novembro, respectivamente, pela Liga das Nações.

Entenda o caso

A polêmica envolvendo Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus começou na vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, no último domingo (27). O craque ficou no banco de reservas e não escondeu sua insatisfação pela decisão do técnico em não o utilizar no jogo. Depois disso, o atacante faltou nos treinos de segunda e terça.

Em meio ao entreveiro, o presidente da Federação Portuguesa, Pedro Proença, precisou viajar à Dinamarca para tratar do assunto com os dois. Diante desse cenário, Jorge Jesus esclareceu a situação em entrevista:



"O que falamos é o que ele disse na coletiva de imprensa. Ele disse: 'Estou aqui para você decidir. Quer que eu jogue, eu jogo. Quer que eu vá para o banco, eu vou'. O presidente veio, é óbvio, tem de estar aqui pelo que estão falando em Portugal. Quis saber o que se passou. Mas depois de jantar já tínhamos resolvido o problema que não era problema".



Jorge Jesus ainda aproveitou para explicar o motivo principal para a polêmica. Ele, inclusive, mudou a explicação original de que havia prometido que Cristiano Ronaldo jogaria 30 minutos, como disse após a partida contra a Noruega. Desta vez, contou que não deu a certeza de que iria utilizá-lo.



"Não houve caso nenhum. Vou explicar outra vez. Eu disse ao Cris que ele não ia jogar estes dois jogos. Pensei durante o jogo que, se calhar, vou precisar e vai aquecer. E depois não o pus em campo. Qualquer jogador, quando andamos ali a aquecer 20 ou 30 minutos, e depois não entra não fica contente. Quanto mais o Cris ou se fosse Pelé, Maradona", afirmou.

"É esse o estatuto. Os direitos são iguais e como treinador eu decidi que não entrava", concluiu. Horas depois, Cristiano anunciou que estava se retirando da delegação e solicitou o seu jato particular, que estava em Madri, para ir a Copenhague, onde o time estava concentrado.

A polêmica envolvendo Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus começou na vitória por 2 a 1 sobre a Noruega, no último domingo (27). O craque ficou no banco de reservas e não escondeu sua insatisfação pela decisão do técnico em não o utilizar no jogo. Depois disso, o atacante faltou nos treinos de segunda e terça.



Em meio ao entreveiro, o presidente da Federação Portuguesa, Pedro Proença, precisou viajar à Dinamarca para tratar do assunto com os dois. Diante desse cenário, Jorge Jesus esclareceu a situação em entrevista:



"O que falamos é o que ele disse na coletiva de imprensa. Ele disse: 'Estou aqui para você decidir. Quer que eu jogue, eu jogo. Quer que eu vá para o banco, eu vou'. O presidente veio, é óbvio, tem de estar aqui pelo que estão falando em Portugal. Quis saber o que se passou. Mas depois de jantar já tínhamos resolvido o problema que não era problema".



Jorge Jesus ainda aproveitou para explicar o motivo principal para a polêmica. Ele, inclusive, mudou a explicação original de que havia prometido que Cristiano Ronaldo jogaria 30 minutos, como disse após a partida contra a Noruega. Desta vez, contou que não deu a certeza de que iria utilizá-lo.



"Não houve caso nenhum. Vou explicar outra vez. Eu disse ao Cris que ele não ia jogar estes dois jogos. Pensei durante o jogo que, se calhar, vou precisar e vai aquecer. E depois não o pus em campo. Qualquer jogador, quando andamos ali a aquecer 20 ou 30 minutos, e depois não entra não fica contente. Quanto mais o Cris ou se fosse Pelé, Maradona", afirmou.



"É esse o estatuto. Os direitos são iguais e como treinador eu decidi que não entrava", concluiu. Horas depois, Cristiano anunciou que estava se retirando da delegação e solicitou o seu jato particular, que estava em Madri, para ir a Copenhague, onde o time está concentrado.