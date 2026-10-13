CBF faz homenagem ao jornalista Silvio BarsettiDivulgação/CBF
Morre o jornalista e coordenador da CBF, Silvio Barsetti
Jornalista de 61 anos ficou conhecido na carreira por ser uma grande apurador de bastidores, pelas perguntas que fazia e pelo bom-humor
'Vão sentir nosso torcedor', diz Thiago Mendes após vitória sobre Boca
Cruz-Maltino obteve vitória diante do Boca Juniors nesta terça-feira (13) e está a um empate de disputar final da Sul-Americana
Talismã na Sula, Adson celebra vitória do Vasco: 'Muito feliz'
Atacante, de 26 anos, voltou a marcar pela competição e deixou o Cruz-Maltino muito perto de disputar final continental novamente
Com um a menos, Vasco bate o Boca na Bombonera e fica perto de final
Adson marcou no primeiro tempo e deixou o Cruz-Maltino com 'um pé' em uma decisão de uma competição sul-americana depois de 26 anos
Fifa promete R$ 125,6 milhões para cada federação no próximo mandato
Entidade cogita movimentar plano de investimentos na casa dos R$ 30 bilhões durante possível novo mandato de Gianni Infantino
Jornal argentino se impressiona com 'fervor' da torcida do Vasco
Cruz-Maltino enfrentou o Boca Juniors nesta terça (13), em Buenos Aires; jogo de volta, na semana que vem, já tem ingressos esgotados
Boto mostra preocupação com Maracanã após decisão favorável ao Vasco
Cruz-Maltino poderá utilizar o estádio para partida de volta da semifinal da Sul-Americana contra o Boca Juniors na próxima terça (20)
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