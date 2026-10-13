CBF faz homenagem ao jornalista Silvio Barsetti - Divulgação/CBF

CBF faz homenagem ao jornalista Silvio BarsettiDivulgação/CBF

Publicado 13/10/2026 11:51



O jornalismo despediu-se de Silvio Barsetti na madrugada desta terça-feira (13), vítima de câncer. Velho conhecido da cobertura de seleção brasileira, especialmente pelas perguntas incômodas - e necessárias - a técnicos e dirigentes, o jornalista de 61 anos trabalhou nos jornais O DIA , 'do Brasil', 'dos Sports' e 'O Estado de S.Paulo', além do site 'Terra', e atualmente era coordenador de comunicação da CBF, onde estava desde 2023.

Torcedor do America, Barsetti tinha quase 40 anos de carreira, iniciada em 1988 no JS. Além do Esporte, com coberturas de Copas do Mundo e Olimpíadas, entre inúmeros jogos da seleção e outros eventos, ele também trabalhou nas editorias de Cultura e Política. Durante 20 anos, foi repórter na sucursal do Rio e editor no Estadão.



Barsetti ficou conhecido ao longo dos anos por ser uma pessoa divertida e muitas vezes com um tom ácido, especialmente nas perguntas a entrevistados. Trabalhador e com um texto digno de elogios, era muito querido pelos companheiros de profissão, além de adorar contar histórias e ajudar os mais jovens.



Além do esporte, ele tinha um profundo interesse em expor os poderosos. E assim surgiram os dois livros que escreveu. O primeiro foi publicado em 2018: 'A Farra dos Guardanapos: O último baile da era Cabral', sobre a famosa festa protagonizada pelo então governador do Rio, Sérgio Cabral, junto a outros membros de seu governo em Paris.



O outro saiu em 2022, 'O outro lado do poder: a História da Política Brasileira Pela ótica das Prostitutas', com investigações sobre a relação de membros da política brasileira com prostituição. Silvio Barsetti também contribuiu para a pesquisa do livro 'Vinicius de Moraes: o poeta da paixão', de José Castello.



Um dos grandes furos de reportagem da carreira do jornalista foi a notícia publicada no Estadão de que o Morumbi ficaria fora da Copa do Mundo de 2014. A informação em primeira mão posteriormente foi confirmada, com a escolha do novo estádio do Corinthians, em Itaquera.



Silvio Barsetti morreu vítima de um a melanoma metastático. Ele lutava contra o câncer desde o ano passado, quando passou por uma cirurgia no cérebro e por sessões de radioterapia. O jornalista foi internado novamente no domingo (11), em um hospital no Rio, mas não resistiu. Ainda não há informações sobre o velório.