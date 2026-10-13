Gianni Infantino, atual presidente da FIFA - Fabrice Coffrini / AFP

Gianni Infantino, atual presidente da FIFAFabrice Coffrini / AFP

Publicado 13/10/2026 14:31





Os pagamentos da entidade ao presidente e ao secretário-geral são divulgados oficialmente desde 2016. Em 2024, por exemplo, o relatório anual indicou que Infantino recebeu 4,274 milhões de francos suíços (cerca de R$ 2,57 milhões). Porém, uma declaração tributária apresentada nos Estados Unidos pela FWC2026 US Inc., empresa criada para organizar a Copa do Mundo de 2026, aponta que o presidente recebeu outros 1,76 milhão de dólares (cerca de R$ 8,82 milhões) no mesmo ano. O valor não aparece no balanço anual da Fifa, segundo o 'The Times'. Gianni Infantino está mais uma vez no centro das polêmicas que envolvem seu mandato à frente da Fifa. Segundo reportagem do jornal inglês 'The Times', o presidente da entidade teria recebido valores superiores aos divulgados nos balanços financeiros anuais da organização. As fontes ouvidas pelo veículo afirmaram que o suíço usou esses recursos para sustentar uma vida luxuosa em Miami, na Flórida. A Fifa, por meio de comunicado oficial, nega quaisquer irregularidades.Os pagamentos da entidade ao presidente e ao secretário-geral são divulgados oficialmente desde 2016. Em 2024, por exemplo, o relatório anual indicou que Infantino recebeu 4,274 milhões de francos suíços (cerca de R$ 2,57 milhões). Porém, uma declaração tributária apresentada nos Estados Unidos pela FWC2026 US Inc., empresa criada para organizar a Copa do Mundo de 2026, aponta que o presidente recebeu outros 1,76 milhão de dólares (cerca de R$ 8,82 milhões) no mesmo ano. O valor não aparece no balanço anual da Fifa, segundo o 'The Times'.

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De acordo com a reportagem, cerca de 626 mil dólares (cerca de R$ 3,142 milhões) desse montante foram registrados como outros pagamentos sujeitos à declaração e teriam sido destinados a despesas com o aluguel de uma mansão de luxo em Miami Beach, na Flórida. Fontes ouvidas pelo jornal também afirmaram que pagamentos semelhantes ou até maiores teriam sido realizados em 2025 e 2026.



Em resposta, a Fifa negou pagar um segundo salário ao presidente e afirmou cumprir todas as exigências de divulgação de sua remuneração. A entidade também declarou que os valores e benefícios contratuais de Infantino são definidos por uma subcomissão independente e que suas contas passam por auditoria externa. A organização, no entanto, não explicou por que os pagamentos adicionais apontados pela reportagem não aparecem no relatório anual de 2024. De acordo com a reportagem, cerca de 626 mil dólares (cerca de R$ 3,142 milhões) desse montante foram registrados como outros pagamentos sujeitos à declaração e teriam sido destinados a despesas com o aluguel de uma mansão de luxo em Miami Beach, na Flórida. Fontes ouvidas pelo jornal também afirmaram que pagamentos semelhantes ou até maiores teriam sido realizados em 2025 e 2026.Em resposta, a Fifa negou pagar um segundo salário ao presidente e afirmou cumprir todas as exigências de divulgação de sua remuneração. A entidade também declarou que os valores e benefícios contratuais de Infantino são definidos por uma subcomissão independente e que suas contas passam por auditoria externa. A organização, no entanto, não explicou por que os pagamentos adicionais apontados pela reportagem não aparecem no relatório anual de 2024.

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O novo episódio ocorre em meio a outras polêmicas envolvendo a gestão de Infantino. Em maio, o suíço anunciou que disputará um quarto mandato à frente da Fifa, na eleição prevista para março de 2027. Meses antes, a entidade desistiu de um plano para vender a investidores privados uma participação de 20% em uma nova empresa responsável pela exploração comercial de competições, incluindo a Copa do Mundo.



A proposta enfrentou resistência de federações e foi seguida pela demissão de Kevin Lamour, então diretor de operações da Fifa. O dirigente havia criticado publicamente o plano de Infantino, acusando o presidente de conduzir o projeto sem transparência. O novo episódio ocorre em meio a outras polêmicas envolvendo a gestão de Infantino. Em maio, o suíço anunciou que disputará um quarto mandato à frente da Fifa, na eleição prevista para março de 2027. Meses antes, a entidade desistiu de um plano para vender a investidores privados uma participação de 20% em uma nova empresa responsável pela exploração comercial de competições, incluindo a Copa do Mundo.A proposta enfrentou resistência de federações e foi seguida pela demissão de Kevin Lamour, então diretor de operações da Fifa. O dirigente havia criticado publicamente o plano de Infantino, acusando o presidente de conduzir o projeto sem transparência.

Confira a nota da Fifa

A Fifa não paga um segundo salário ao presidente da entidade e cumpre todas as exigências de divulgação relativas à remuneração A remuneração anual do presidente da Fifa, assim como outros benefícios contratuais, é definida pela Subcomissão Independente de Remuneração.



A Fifa rejeita veementemente quaisquer alegações de que tenha deixado de divulgar informações financeiras ou violado seus Estatutos. As contas da Fifa são auditadas de forma independente, e todas as declarações estão em conformidade com as normas tributárias da Suíça, dos Estados Unidos e de outros países.



A Fifa está totalmente concentrada na reunião do Conselho da entidade, na quinta-feira, e aguarda as discussões com seus membros para continuar desenvolvendo o futebol, após a Copa do Mundo mais bem-sucedida da história.