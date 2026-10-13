Arsenal venceu o Lille pela Liga dos Campeões - Adrian Dennis / AFP

Arsenal venceu o Lille pela Liga dos CampeõesAdrian Dennis / AFP

Publicado 13/10/2026 17:53

O Arsenal segue invicto sob o comando de Mikel Arteta na Liga dos Campeões . Com atuação avassaladora no segundo tempo, os Gunners venceram o Lille, da França, por 3 a 0, nesta terça-feira (13), em Londres, pela segunda rodada da fase de liga. Justin Timber, Bukayo Saka e Eberechi Eze marcaram os gols da vitória do time londrino.

Foi a décima vitória seguida do Arsenal na fase classificatória da Liga dos Campeões. Na última temporada, os Gunners se classificaram em primeiro lugar com oito vitórias em oito jogos. O time londrino chegou à final, mas perdeu para o Paris Saint-Germain, da França, na decisão. Já nesta temporada, venceu Napoli por 1 a 0 e, agora, o Lille por 3 a 0.



Jogando em casa, o Arsenal controlou as ações, teve mais volume e empilhou chances. Bruno Guimarães criou as melhores oportunidades, mas não aproveitou. O goleiro Özer também teve boa participação e foi um dos grandes personagens do primeiro tempo fazendo boas defensas, incluindo uma finalização do volante brasileiro e do centroavante Gyöekeres.

Na etapa final, o Arsenal foi mais eficiente nas finalizações. Os Gunners continuaram com o domínio das ações, mas desta vez conseguiram converter as oportunidades em gols. O time londrino marcou três vezes em sete minutos. Timber abriu o placar aos 18 minutos, Eze ampliou aos 21 e, por fim, Saka fez 3 a 0 aos 25 para completar o marcador.

Com a vitória, o Arsenal chegou a seis pontos e segue com 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões. Vice-líder do Campeonato Inglês, os Gunners voltam a campo no próximo domingo (18), às 12h30 (de Brasília), no City Ground, pela sétima rodada da competição nacional. Depois, encara o Bayern de Munique, na quarta-feira (21), às 16h, em Munique, na Alemanha.