Comentarista Arnaldo Ribeiro durante programa o programa 'Seleção Sportv' - Reprodução/SporTV

Comentarista Arnaldo Ribeiro durante programa o programa 'Seleção Sportv'Reprodução/SporTV

Publicado 13/10/2026 21:29 | Atualizado 13/10/2026 21:34

O comentarista Arnaldo Ribeiro, da "Band Sports", fez duras críticas ao Fluminense , principalmente direcionadas ao elenco, afirmando que não há comparação entre o Tricolor e o Palmeiras . Na quarta-feira (14), as duas equipes vão se enfrentar pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores, que ocorrerá às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

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De acordo com o jornalista, o paralelo entre os dois times não deveria nem existir, visto que o projeto do Palmeiras seria a longo prazo e bem estruturado, ao contrário do Fluminense.

"Vamos com calma! O Fluminense e o Palmeiras não tem comparação né? O Fluminense é um time de veteranos com um técnico interino. O Palmeiras é um projeto de longo prazo, com contratações milionárias e jogadores no auge", afirmou, categoricamente, no programa "G4".

Arnaldo também afirmou que a diferença de peças entre os planteis titulares é destoante, garantindo que o Alviverde não contrataria ninguém do time titular do Fluminense. Além disso, voltou a reforçar a questão da idade dos jogadores.

"Qual jogador do Fluminense o Palmeiras contrataria? Nenhum! Talvez o Martinelli (...) Não tem um jogador abaixo de 30 anos no time, não existe isso", disse, novamente em tom crítico ao elenco tricolor.

Após ser contestado pelos colegas, o comentarista justificou que os projetos das equipes são completamente opostos, o que torna a diferença "abissal".

"A diferença é abissal entre os elencos, é um modelo oposto! É um modelo oposto, é como se chegasse o Corinthians, o São Paulo (...) Esse ano ta perfeito, ta ótimo, é bom em todas as frentes aliás, só que "meu", é um time de veteranos. De novo, é a antítese do que faz o Palmeiras", garantiu, comparando o elenco inclusive com os rivais do Alviverde paulista.

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Por fim, após um companheiro de programa dizer que não considerava a diferença tão grande quanto Arnaldo acreditava ser, ele traçou paralelo com o embate da outra chave: "Mas ai, Estudiantes e Flamengo também pode acontecer, né? (...) O Estudiantes se classificou nas duas eliminatórias anteriores como visitante, não como mandante".

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Vitor Cravo