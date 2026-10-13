Comentarista Arnaldo Ribeiro durante programa o programa 'Seleção Sportv'Reprodução/SporTV
Jornalista faz duras críticas ao Fluminense: 'É um time de veteranos'
Arnaldo Ribeiro afirmou que não há comparação entre os elencos de Fluminense e Palmeiras, e apontou a diferença como 'abissal'
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Centroavante completa 15 jogos sem marcar pelo Glorioso, sofre com falta de regularidade e vive momento de indefinição no clube
Palmeiras terá desfalque de peso contra o Fluminense na Libertadores
Lesionado em clássico no fim de semana, centroavante ficou fora da lista de relacionados para o duelo desta quarta-feira (14), no Maracanã
Presidente do Bayern rechaça medo de Olise ir para o Real Madrid
Jogador, de 25 anos, chegou ao clube alemão em 2024, se tornou peça fundamental no elenco, e tem recebido sondagens de outras equipes
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