Desiré Doué pede silêncio em celebração de gol do PSG sobre o City - Oli Scarff / AFP

Desiré Doué pede silêncio em celebração de gol do PSG sobre o CityOli Scarff / AFP

Publicado 14/10/2026 18:55

O PSG construiu vitória com um primeiro tempo de superioridade sobre o Manchester City, no Etihad Stadium, na Inglaterra, nesta quarta-feira (14), pela Liga dos Campeões . Atual bicampeão europeu, o time de Luis Enrique pressionou a saída de bola adversária, limitou a criação dos ingleses e foi para o intervalo com 3 a 0.

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Désiré Doué abriu o placar aos 13 minutos, depois de encontrar espaço diante da marcação e finalizar no canto de Donnarumma. Na sequência, o mesmo Doué participou da tabela que terminou com gol de cabeça de Dembélé. Vitinha fez o terceiro, aos 31, concluindo uma jogada construída pela direita. A vantagem poderia ter sido ainda maior: Hakimi apareceu livre na área, mas acertou a trave do goleiro italiano, que enfrentava seu antigo clube.

O City de Enzo Maresca reagiu na segunda etapa com Haaland, que aproveitou cruzamento de Ndiaye para descontar de cabeça. Depois, o PSG respondeu com Akliouche, em finalização da entrada da área que Donnarumma não conseguiu defender. O norueguês marcou novamente após passe rasteiro de Bouaddi, mas os ingleses não conseguiram chegar ao empate. Ferran Torres ainda desperdiçou um pênalti para os franceses, defendido por Donnarumma.

Este resultado levou o PSG aos seis pontos na tabela, enquanto o City permaneceu com três. O desempenho ofensivo confirmou a proposta que Luis Enrique havia anunciado antes da partida: "Somos uma equipe que sempre procura atacar, e o Manchester City também". Na próxima rodada, os franceses receberão o Barcelona, e os ingleses enfrentarão o AEK Atenas.

Barcola faz três, e Liverpool goleira

Bradley Barcola marcou seus primeiros gols pelo Liverpool em grande estilo: hat trick na vitória por 6 a 3 sobre o LASK, na Áustria. O francês comandou o ataque da equipe de Andoni Iraola, que chegou aos seis pontos e manteve o aproveitamento de 100%. Ronald Araújo, Jeremie Frimpong e Lewis Koumas completaram o placar dos visitantes.

O Liverpool abriu a vantagem no primeiro tempo, com Araújo e dois de Barcola. Depois do intervalo, ampliou com Frimpong. Robert Ljubicic descontou para os austríacos, mas o atacante francês voltou a marcar, antes de Koumas aumentar a diferença para 6 a 1. O LASK reduziu o prejuízo com dois de Florian Flecker, mas não colocou a vitória inglesa em risco. O Liverpool voltará a jogar pela Champions na terça-feira (20), contra o Villarreal, em Anfield.