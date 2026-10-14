Desiré Doué pede silêncio em celebração de gol do PSG sobre o CityOli Scarff / AFP
Em jogo de seis gols, PSG vence o Manchester City na Liga dos Campeões
Paris abriu 3 a 0 com 30 minutos de jogo, viu os ingleses encostarem, mas conseguiu 4 a 2 fora de casa; Liverpool venceu com três de Barcola
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