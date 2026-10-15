Stefan Milicevic foi suspenso por 24 anos e multado em 70 mil dólares - Reprodução / University of Minnesota

Stefan Milicevic foi suspenso por 24 anos e multado em 70 mil dólaresReprodução / University of Minnesota

Publicado 15/10/2026 18:01

tenista sérvio Stefan Milicevic foi punido com 24 anos de suspensão, até 2050, por comandar uma "rede corrupta" de manipulação de jogos, anunciou a Agência Internacional para a Integridade no Tênis (ITIA) nesta quinta-feira (15). O jogador de 29 anos manipulou seis jogos, cinco dos quais participou, e tentou interferir em outros seis entre 2022 e 2024, informou a ITIA.

"Milicevic também foi acusado de recrutar ou tentar recrutar vários jogadores profissionais como parte de uma rede corrupta durante o mesmo período, resultando na manipulação de partidas por outros jogadores", acrescentou a entidade em comunicado.

O sérvio, cujo melhor ranking na ATP foi um modesto 1.338º lugar, não participou nem colaborou com a investigação, segundo a ITIA, e também foi multado em 70 mil dólares (cerca de R$ 350 mil na cotação atual).

A ITIA acrescentou: "Durante o período de suspensão, Milicevic está proibido de jogar, treinar ou participar de qualquer evento organizado ou sancionado pela World Tennis, WTA, ATP, pelos Grand Slams ou por qualquer associação nacional".

Confira comunicado na íntegra

"A Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) suspendeu o tenista sérvio Stefan Milicevic por 24 anos, além de aplicá-lo uma multa de US$ 70.000, por graves violações das regras anticorrupção do tênis.

Milicevic, de 29 anos, que alcançou o 1338º lugar no ranking mundial de simples em agosto de 2014, sua melhor posição na carreira, foi acusado de manipular seis partidas (incluindo cinco em que estava competindo) e de tentar manipular outras seis partidas entre 2022 e 2024.

Milicevic também foi acusado de recrutar ou tentar recrutar vários jogadores profissionais como parte de uma rede corrupta durante o mesmo período, resultando na manipulação de partidas por outros jogadores.

Uma investigação da ITIA (Agência Internacional de Investigação do Comércio) ocorreu em 2026, mas Milicevic não participou nem cooperou com a investigação, apesar de sete tentativas distintas da ITIA, por meio de diversos canais, de obter uma resposta do jogador.

Em 24 de setembro de 2026, após a conclusão da investigação, Milicevic recebeu uma Notificação de Infração Grave. O jogador não respondeu e, de acordo com as regras e as Diretrizes de Sanção da ITIA, a sanção implícita da ITIA de 24 anos de inelegibilidade e uma multa de US$ 70.000 entrou em vigor em 9 de outubro de 2026. A suspensão de Milicevic terminará em 8 de outubro de 2050.

Durante o período de suspensão, Milicevic está proibido de jogar, treinar ou participar de qualquer evento organizado ou sancionado pela World Tennis, WTA, ATP, pelos Grand Slams ou por qualquer associação nacional."