Há 35 anos, Brasil ganhava último título na F1; relembre
Por João Vitor Cravo
Emerson Fittipaldi foi o primeiro brasileiro campeão da Fórmula 1, em 1972, pela Lotus. Com cinco vitórias em 12 corridas, o paulistano garantiu troféu com duas rodadas de antecedência
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Em 1974, agora pela McLaren, Fittipaldi se sagrou bicampeão. Campanha foi marcada pela primeira edição da rivalidade entre a escuderia britânica e a Ferrari, pilotada por Clay Regazzoni
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Após seca de seis anos, o Brasil entraria em sua 'era de ouro' na Fórmula 1. Nelson Piquet conquistou seu primeiro troféu em 1981, pela Brabham, com apenas um ponto à frente do vice-campeão Carlos Reutemann
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Pela mesma escuderia, Piquet voltaria ao topo do pódio em 1983. A temporada foi marcada pelo duelo com o francês Alain Prost, que passaria a ser 'pedra no sapato' dos brasileiros na F1
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Piquet se tonrou o primeiro brasileiro tricampeão da Fórmula 1 em 1987, pela Williams. Desta vez, com 11 pódios e três vitórias em GPs, o carioca conseguiu título um pouco mais 'folgado' que os anteriores
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Logo no ano seguinte, 1988, Ayrton Senna manteve o 1º lugar para o Brasil. Recém-chegado na McLaren, protagonizou o primeiro episódio da rivalidade com Alain Prost, uma das maiores da história da F1
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Vice-campeão para Proist em 1989, Ayrton Senna dobrou a aposta em 1990 e conquistou seu segundo título. Agora piloto principal da MacLaren, após polêmica ida do francês à Ferrari, brasileiro venceu incríveis seis GPs
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Por fim, no dia 20 de outubro de 1991, exatamente 35 anos atrás, Ayrton Senna trouxe o último título da Fórmula 1 para o Brasil. Temporada foi marcada pela primeira vitória do piloto em solo brasileiro
Pascal Pavani / AFP
Em longo jejum, o Brasil conta com nomes de potencial na Fórmula 1. Gabriel Bortoleto, de 22 anos, está no grid há duas temporadas e já está garantido para sua terceira participação, pela Audi
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Rafael Câmara, de 21 anos, foi anunciado pela Haas e fará sua estreia na F1 em 2027, após se destacar em campeonatos regionais e nas Fórmulas 3 e 2