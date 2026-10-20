Gianni Infantino, atual presidente da Fifa - Alex Wong / AFP

Gianni Infantino, atual presidente da FifaAlex Wong / AFP

Publicado 20/10/2026 22:59 | Atualizado 20/10/2026 23:00

O jornal britânico "The Times" pediu desculpas ao presidente da Fifa, Gianni Infantino , após ter publicado que o dirigente recebia um "segundo salário" da entidade. O veículo havia noticiado a informação no dia 13 de outubro. A Fifa, desde então, negou irregularidades.

Na correção do "The Times", o jornal é direto ao dizer que "não houve um 'segundo salário'". "Os regulamentos não exigem que a Fifa inclua despesas e reembolsos recebidos pelo Sr. Infantino em seu relatório anual, pois não são considerados 'remuneração' segundo as normas suíças de declaração de rendimentos", diz o comunicado de correção.

Outra informação corrigida é relativa a uma compra de um imóvel em Miami feita por Infantino, supostamente abaixo do valor de mercado. "Nem ele nem sua família são os proprietários legais ou beneficiários da Shadi LLC e não têm controle sobre essa empresa, como sugerimos", completou o "The Times".

Em nota, a Fifa reconheceu o pedido de desculpas, mas manteve críticas. "A Fifa acolhe o escrutínio legítimo. Mas o escrutínio não é uma licença para amplificar alegações falsas. Onde a reportagem é imprecisa, enganosa ou totalmente falsa, como neste caso, a Fifa continuará a desafiá-la diretamente e com vigor", escreveu.



A reportagem havia sido publicada em meio a outras polêmicas envolvendo a gestão de Infantino. Em maio, o suíço anunciou que disputará um quarto mandato à frente da Fifa, na eleição prevista para março de 2027. A entidade desistiu de um plano para vender a investidores privados uma participação de 20% em uma nova empresa responsável pela exploração comercial de competições, incluindo a Copa do Mundo.



A proposta enfrentou resistência de federações e foi seguida pela demissão de Kevin Lamour, então diretor de operações da Fifa. O dirigente havia criticado publicamente o plano de Infantino, acusando o presidente de conduzir o projeto sem transparência.

Pedido de desculpas de Infantino

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, pediu desculpas pela forma, mas não deu "respostas satisfatórias" às perguntas sobre seu projeto abortado de abrir a Copa do Mundo a investidores privados, lamentaram dois membros do Conselho Executivo no último dia 15, em Zurique.



"O que decepciona é que não tivemos nenhuma resposta às nossas demandas específicas", lamentou Debbie Hewitt, presidente da Federação Inglesa e vice-presidente da Fifa, ao sair do conselho.



Infantino presidiu, nesta quinta-feira, o primeiro conselho da entidade desde o escândalo que quase lhe custou o cargo no início do segundo semestre, poucas semanas depois de ter abandonado, sob pressão, seu projeto secreto de abrir a Copa do Mundo a investidores privados.



A revelação desse projeto desencadeou uma onda de críticas sem precedentes, e a Uefa, a Concacaf e a Confederação Asiática (AFC) pedem, desde então, a saída do dirigente.



Esta quinta-feira era, portanto, o momento de dar explicações diante de alguns dos 37 membros deste conselho contrários ao projeto. Hewitt afirmou, no entanto, que Infantino mostrou "certo arrependimento".



"A única coisa pela qual ele realmente pediu desculpas foi por não ter submetido a questão ao conselho", explicou. No entanto, quando perguntou a Infantino por que não havia respostas para as perguntas do conselho, o presidente pediu os questionamentos fossem "apresentados por escrito".



"Acho que ele tem que responder a estas perguntas e, se não fizer isso agora, não está apto para ser presidente da Fifa", reiterou Hewitt.



"Fizemos muitas perguntas críticas e, do meu ponto de vista, não houve respostas satisfatórias", lamentou também o presidente da Federação Alemã, Bernd Neuendorf.



"Como eu disse, a confiança nele foi perdida. Agora, novas pessoas precisam elaborar novas ideias, e é preciso definir como colocar esta organização, que é extremamente importante para o futebol mundial, novamente sobre bases sérias", explicou.



Esta visão, no entanto, não é compartilhada por todos os membros do conselho. O presidente da federação da Mauritânia, Ahmed Yahya, considerou que o projeto de Infantino tinha como objetivo "o interesse do futebol". "É o caminho, o método, o que falhou", comentou Yahya.