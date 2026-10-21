Rafael Câmara, de 21 anos, foi anunciado pela Haas e fará sua estreia na F1 em 2027 - Divulgação / F1

Rafael Câmara, de 21 anos, foi anunciado pela Haas e fará sua estreia na F1 em 2027Divulgação / F1

Publicado 21/10/2026 16:35 | Atualizado 21/10/2026 16:37

Anunciado pela Haas para a temporada de 2027 da Fórmula 1, Rafael Câmara revelou conviver com miopia e astigmatismo, problemas corrigidos com lentes de contato durante as corridas. Em entrevista à Fórmula 2, o brasileiro também afirmou que outros competidores do grid têm a mesma necessidade, embora prefiram não abordar o tema publicamente.

"Tenho miopia. Minha prescrição é de 2,75 e 2,50. Também tenho astigmatismo, então as luzes parecem muito fortes para mim", explicou o pernambucano.

Outros pilotos também usam lentes de contato



Segundo Câmara, a necessidade de correção visual é compartilhada por colegas de profissão, que optam por manter a condição em sigilo.

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"Não sou o único que usa lentes de contato na F1, mas os outros escondem isso. Eles usam lentes de contato enquanto pilotam, mas, ao contrário de mim, não as tiram entre as sessões. A diferença é que ando pelo paddock usando óculos porque não tento esconder isso", declarou. "Não sou o único que usa lentes de contato na F1, mas os outros escondem isso. Eles usam lentes de contato enquanto pilotam, mas, ao contrário de mim, não as tiram entre as sessões. A diferença é que ando pelo paddock usando óculos porque não tento esconder isso", declarou.

Brasileiro já perdeu pole por esquecer lentes



O problema visual já impactou o desempenho do jovem em um treino classificatório nas categorias de base. Na ocasião, ele esqueceu as lentes no hotel e precisou improvisar antes de ir para a pista.

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"Eu disse ao meu treinador: 'Acho que esqueci minhas lentes de contato no hotel'. Não haveria tempo suficiente, então coloquei meus óculos. Para garantir que a equipe não visse, abaixei a viseira do capacete. Fiquei em segundo na classificação por menos de cinco centésimos de segundo. Sentia como se houvesse uma parede de cada lado para mim. Perdi a pole position por causa dos óculos.", relembrou.

"Eu disse ao meu treinador: 'Acho que esqueci minhas lentes de contato no hotel'. Não haveria tempo suficiente, então coloquei meus óculos. Para garantir que a equipe não visse, abaixei a viseira do capacete. Fiquei em segundo na classificação por menos de cinco centésimos de segundo. Sentia como se houvesse uma parede de cada lado para mim. Perdi a pole position por causa dos óculos.", relembrou.

Brasileiro estreará na Fórmula 1 em 2027



Aos 21 anos, Câmara se prepara para dar o principal passo da carreira no automobilismo. O pernambucano defenderá a Haas a partir da próxima temporada, após se destacar nas categorias de formação, incluindo a conquista do título da Fórmula 3 em 2025.

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Com a chegada do piloto, o Brasil voltará a contar com dois representantes titulares no grid da Fórmula 1 pela primeira vez desde 2016. Gabriel Bortoleto também disputará a categoria em 2027, pela Audi. Com a chegada do piloto, o Brasil voltará a contar com dois representantes titulares no grid da Fórmula 1 pela primeira vez desde 2016. Gabriel Bortoleto também disputará a categoria em 2027, pela Audi.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Theo Faria