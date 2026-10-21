Nico Paz e Matheus Cunha durante Como x Manchester United pela Liga dos Campeões - Piero Cruciatti / AFP

Nico Paz e Matheus Cunha durante Como x Manchester United pela Liga dos CampeõesPiero Cruciatti / AFP

Publicado 21/10/2026 17:15

Liga dos Campeões; do outro, o Manchester United, três vezes campeão do torneio. Nesta quarta-feira (21), no entanto, não teve jogo: o ambicioso clube italiano goleou os Red Devils por 4 a 1, pela terceira rodada da principal competição europeia, e aumentou a pressão sobre os ingleses. De um lado, o Como, que nesta temporada disputa pela primeira vez a; do outro, o Manchester United, três vezes campeão do torneio. Nesta quarta-feira (21), no entanto, não teve jogo: o ambicioso clube italiano goleou os Red Devils por 4 a 1, pela terceira rodada da principal competição europeia, e aumentou a pressão sobre os ingleses.

A visita à Itália do United, 13º colocado no Campeonato Inglês e em busca de sua primeira vitória, se transformou em um pesadelo, mergulhando novamente os comandados de Michael Carrick em uma temporada cada vez mais desastrosa. O meia argentino Nico Paz, autor de dois gols e uma assistência, foi o destaque da partida.

O jogador de 22 anos, ex-Real Madrid, precisou de apenas dois minutos para marcar seu primeiro gol na Liga dos Campeões e justificar o enorme interesse que desperta entre os clubes da elite europeia. Com passe do francês Lucas Da Cunha, Paz bateu de canhota com efeito para abrir o placar.

Apoiado nessa vantagem, o Como, que em 2021 disputava apenas a terceira divisão italiana, conseguiu articular seu jogo no meio-campo e conter sem dificuldades as investidas do United, que só levou perigo aos 17 minutos com uma cabeçada de Harry Maguire para fora.

Embora tenha assumido o controle da bola aos poucos, o time inglês ficava exposto aos contra-ataques e Paz, letal pelo lado direito, obrigou o brasileiro Andrey Santos a pará-lo com uma entrada que lhe rendeu um cartão amarelo aos 25 minutos.



Carrick na corda bamba



E foi novamente o clube lombardo que começou melhor o segundo tempo, chegando aos 2 a 0 com gol de Anastasios Douvikas, que recebeu uma assistência magnífica de Paz (49'). Depois, o argentino interceptou uma tentativa de passe de Carlos Baleba para fazer o terceiro do Como (57'), e Jacobo Ramón fechou a festa italiana com uma cabeçada (76') aproveitando um cruzamento do lateral-esquerdo Kaiki Bruno (ex-Cruzeiro), antes de Joshua Zirkzee marcar o gol de honra do United (90'+1).

"É uma tarde que acho que nunca esquecerei. Nunca sonhei em marcar dois gols na Liga dos Campeões. Fizemos uma partida incrível, uma das nossas melhores, sem dúvida", comemorou Paz.

Com seis pontos em três jogos, o Como pode sonhar em continuar sua trajetória na Liga dos Campeões na fase de mata-mata. Já o Manchester United (3 pontos) não ousa olhar tão longe: com três derrotas e quatro empates nos seus últimos sete jogos, o gigante inglês vive mais uma crise, que pode custar o cargo de Carrick.

"É um momento muito difícil para nós (...) Não conseguimos sair desta má fase; tentamos, mas não conseguimos encontrar uma solução contra a boa equipe do Como", reconheceu o meio-campista português Bruno Fernandes, capitão dos Red Devils.