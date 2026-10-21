Nico Paz e Matheus Cunha durante Como x Manchester United pela Liga dos CampeõesPiero Cruciatti / AFP
Manchester United é goleado pelo Como, da Itália, na Liga dos Campeões
Nico Paz marcou duas vezes, concedeu assistência e aumentou a pressão sobre Michael Carrick após novo tropeço na competição europeia
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