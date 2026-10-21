Pesidente da CBF, Samir Xaud - Staff Images / CBF

Pesidente da CBF, Samir XaudStaff Images / CBF

Publicado 21/10/2026 17:30 | Atualizado 21/10/2026 17:34

A Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade no Futebol (Anresf) divulgou nesta quarta-feira (21) as dívidas dos clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro. O Corinthians possui o maior débito e lidera a lista com R$ 2,7 bilhões, seguido de perto por Atlético-MG e São Paulo. O Botafogo é o clube do Rio de Janeiro mais endividado, enquanto o Fluminense é o único da cidade fora do top 10.

O Botafogo tem uma dívida avaliada em R$ 2,01 bilhões. Em oitavo lugar, o Flamengo tem o segundo maior débito entre os clubes do Rio de Janeiro, com R$ 1,26 bilhão. O Vasco aparece em 10º lugar com dívida de R$ 1,10 bilhão, enquanto o Fluminense é o único fora do top 10 e ocupa o 11º lugar geral, com débito avaliado em cerca de R$ 1,04 bilhão.

A soma das dívidas dos clubes da Série A do Brasileirão é de R$ 22,08 bilhões, enquanto as equipes da Série B devem R$ 2,92 bilhões. Na segunda divisão, o maior endividado é o Sport, com R$ 422 milhões, seguido do Náutico, com R$ 292 milhões. O Leão da Ilha do Retiro tem a 14ª maior dívida do futebol brasileiro, enquanto o Timbu aparece em 18º lugar. O CRB tem a menor dívida entre os 40 clubes.

Todas as dívidas foram divulgadas em um painel criado no site oficial da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade no Futebol (Anresf). Na plataforma, é possível checar o valor da dívida de cada um, de acordo com os balanços financeiros em 31 de dezembro, além dos pagamentos em atrasos que cada equipe precisa relatar três vezes por ano.

Maiores dívidas do futebol brasileiro:

1º - Corinthians: R$ 2,76 bilhões

2º - Atlético-MG: R$ 2,66 bilhões

3º - São Paulo: R$ 2,45 bilhões

4º - Botafogo: R$ 2,01 bilhões

5º - Palmeiras: R$ 1,58 bilhões

6º - Cruzeiro: R$ 1,36 bilhão

7º - Internacional: R$ 1,27 bilhão

8º - Flamengo: R$ 1,26 bilhão

9º - Santos: R$ 1,23 bilhão

10º - Vasco: R$ 1,10 bilhão

11º - Fluminense: R$ 1,04 bilhão

12º - Grêmio: R$ 936 milhões

13º - Bragantino: R$ 772 milhões

14º - Sport: R$ 422 milhões

15º - Vitória: R$ 408 milhões

16º - Bahia: R$ 407 milhões

17º - Athletico: R$ 405 milhões

18º - Náutico: R$ 292 milhões

19º - Fortaleza: R$ 291 milhões

20º - América-MG: R$ 283 milhões

21º - Avaí: R$ 268 milhões

22º - Ponte Preta: R$ 240 milhões

23º - Ceará: R$ 217 milhões

24º - Coritiba: R$ 185 milhões

25º - Vila Nova: R$ 175 milhões

26º - Chapecoense: R$ 174 milhões

27º - Novorizontino: R$ 167 milhões

28º - Goiás: R$ 114 milhões

29º - Botafogo-SP: R$ 89 milhões

30º - São Bernardo: R$ 77 milhões

31º - Athletic: R$ 72 milhões

32º - Londrina: R$ 60 milhões

33º - Atlético-GO: R$ 42 milhões

34º - Cuiabá: R$ 40 milhões

35º - Remo: R$ 37 milhões

36º - Criciúma: R$ 37 milhões

37º - Juventude: R$ 29 milhões

38º - Mirassol: R$ 11 milhões

39º - Operário-PR: R$ 4,2 milhões

40º - CRB: R$ 900 mil