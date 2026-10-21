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Rodrigo Souza
A Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade no Futebol (Anresf) divulgou nesta quarta-feira (21) as dívidas dos clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro. O Corinthians possui o maior débito e lidera a lista com R$ 2,7 bilhões, seguido de perto por Atlético-MG e São Paulo. O Botafogo é o clube do Rio de Janeiro mais endividado, enquanto o Fluminense é o único da cidade fora do top 10.
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O Botafogo tem uma dívida avaliada em R$ 2,01 bilhões. Em oitavo lugar, o Flamengo tem o segundo maior débito entre os clubes do Rio de Janeiro, com R$ 1,26 bilhão. O Vasco aparece em 10º lugar com dívida de R$ 1,10 bilhão, enquanto o Fluminense é o único fora do top 10 e ocupa o 11º lugar geral, com débito avaliado em cerca de R$ 1,04 bilhão.
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A soma das dívidas dos clubes da Série A do Brasileirão é de R$ 22,08 bilhões, enquanto as equipes da Série B devem R$ 2,92 bilhões. Na segunda divisão, o maior endividado é o Sport, com R$ 422 milhões, seguido do Náutico, com R$ 292 milhões. O Leão da Ilha do Retiro tem a 14ª maior dívida do futebol brasileiro, enquanto o Timbu aparece em 18º lugar. O CRB tem a menor dívida entre os 40 clubes.
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Todas as dívidas foram divulgadas em um painel criado no site oficial da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade no Futebol (Anresf). Na plataforma, é possível checar o valor da dívida de cada um, de acordo com os balanços financeiros em 31 de dezembro, além dos pagamentos em atrasos que cada equipe precisa relatar três vezes por ano.

Maiores dívidas do futebol brasileiro:

1º - Corinthians: R$ 2,76 bilhões
2º - Atlético-MG: R$ 2,66 bilhões
3º - São Paulo: R$ 2,45 bilhões
4º - Botafogo: R$ 2,01 bilhões
5º - Palmeiras: R$ 1,58 bilhões
6º - Cruzeiro: R$ 1,36 bilhão
7º - Internacional: R$ 1,27 bilhão
8º - Flamengo: R$ 1,26 bilhão
9º - Santos: R$ 1,23 bilhão
10º - Vasco: R$ 1,10 bilhão
11º - Fluminense: R$ 1,04 bilhão
12º - Grêmio: R$ 936 milhões
13º - Bragantino: R$ 772 milhões
14º - Sport: R$ 422 milhões
15º - Vitória: R$ 408 milhões
16º - Bahia: R$ 407 milhões
17º - Athletico: R$ 405 milhões
18º - Náutico: R$ 292 milhões
19º - Fortaleza: R$ 291 milhões
20º - América-MG: R$ 283 milhões
21º - Avaí: R$ 268 milhões
22º - Ponte Preta: R$ 240 milhões
23º - Ceará: R$ 217 milhões
24º - Coritiba: R$ 185 milhões
25º - Vila Nova: R$ 175 milhões
26º - Chapecoense: R$ 174 milhões
27º - Novorizontino: R$ 167 milhões
28º - Goiás: R$ 114 milhões
29º - Botafogo-SP: R$ 89 milhões
30º - São Bernardo: R$ 77 milhões
31º - Athletic: R$ 72 milhões
32º - Londrina: R$ 60 milhões
33º - Atlético-GO: R$ 42 milhões
34º - Cuiabá: R$ 40 milhões
35º - Remo: R$ 37 milhões
36º - Criciúma: R$ 37 milhões
37º - Juventude: R$ 29 milhões
38º - Mirassol: R$ 11 milhões
39º - Operário-PR: R$ 4,2 milhões
40º - CRB: R$ 900 mil