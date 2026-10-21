A Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade no Futebol (Anresf) divulgou nesta quarta-feira (21) as dívidas dos clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro. O Corinthians possui o maior débito e lidera a lista com R$ 2,7 bilhões, seguido de perto por Atlético-MG e São Paulo. O Botafogo é o clube do Rio de Janeiro mais endividado, enquanto o Fluminense é o único da cidade fora do top 10.
O Botafogo tem uma dívida avaliada em R$ 2,01 bilhões. Em oitavo lugar, o Flamengo tem o segundo maior débito entre os clubes do Rio de Janeiro, com R$ 1,26 bilhão. O Vasco aparece em 10º lugar com dívida de R$ 1,10 bilhão, enquanto o Fluminense é o único fora do top 10 e ocupa o 11º lugar geral, com débito avaliado em cerca de R$ 1,04 bilhão.
A soma das dívidas dos clubes da Série A do Brasileirão é de R$ 22,08 bilhões, enquanto as equipes da Série B devem R$ 2,92 bilhões. Na segunda divisão, o maior endividado é o Sport, com R$ 422 milhões, seguido do Náutico, com R$ 292 milhões. O Leão da Ilha do Retiro tem a 14ª maior dívida do futebol brasileiro, enquanto o Timbu aparece em 18º lugar. O CRB tem a menor dívida entre os 40 clubes.
Todas as dívidas foram divulgadas em um painel criado no site oficial da Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade no Futebol (Anresf). Na plataforma, é possível checar o valor da dívida de cada um, de acordo com os balanços financeiros em 31 de dezembro, além dos pagamentos em atrasos que cada equipe precisa relatar três vezes por ano.
Maiores dívidas do futebol brasileiro:
1º - Corinthians: R$ 2,76 bilhões 2º - Atlético-MG: R$ 2,66 bilhões 3º - São Paulo: R$ 2,45 bilhões 4º - Botafogo: R$ 2,01 bilhões 5º - Palmeiras: R$ 1,58 bilhões 6º - Cruzeiro: R$ 1,36 bilhão 7º - Internacional: R$ 1,27 bilhão 8º - Flamengo: R$ 1,26 bilhão 9º - Santos: R$ 1,23 bilhão 10º - Vasco: R$ 1,10 bilhão 11º - Fluminense: R$ 1,04 bilhão 12º - Grêmio: R$ 936 milhões 13º - Bragantino: R$ 772 milhões 14º - Sport: R$ 422 milhões 15º - Vitória: R$ 408 milhões 16º - Bahia: R$ 407 milhões 17º - Athletico: R$ 405 milhões 18º - Náutico: R$ 292 milhões 19º - Fortaleza: R$ 291 milhões 20º - América-MG: R$ 283 milhões 21º - Avaí: R$ 268 milhões 22º - Ponte Preta: R$ 240 milhões 23º - Ceará: R$ 217 milhões 24º - Coritiba: R$ 185 milhões 25º - Vila Nova: R$ 175 milhões 26º - Chapecoense: R$ 174 milhões 27º - Novorizontino: R$ 167 milhões 28º - Goiás: R$ 114 milhões 29º - Botafogo-SP: R$ 89 milhões 30º - São Bernardo: R$ 77 milhões 31º - Athletic: R$ 72 milhões 32º - Londrina: R$ 60 milhões 33º - Atlético-GO: R$ 42 milhões 34º - Cuiabá: R$ 40 milhões 35º - Remo: R$ 37 milhões 36º - Criciúma: R$ 37 milhões 37º - Juventude: R$ 29 milhões 38º - Mirassol: R$ 11 milhões 39º - Operário-PR: R$ 4,2 milhões 40º - CRB: R$ 900 mil
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