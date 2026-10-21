Bayern e Arsenal empataram por 2 a 2 - Divulgação / Bayern

Bayern e Arsenal empataram por 2 a 2Divulgação / Bayern

Publicado 21/10/2026 17:58

Um dia depois de Barcelona e PSG fazerem um dos jogos mais esperados da Liga dos Campeões , Bayern e Arsenal também entraram em campo em duelo de duas das melhores equipe da Europa neste momento. Em outra grande partida, com direito, a virada, o placar acabou terminando com empate por 2 a 2, em duelo realizado em Munique, nesta quarta-feira (21).

Aos 25 minutos, Eberechi Eze recebeu belíssimo passe, invadiu a área do Bayern, e finalizou, sem chances de defesa para o goleiro Neuer. Dez minutos depois, Harry Kane apareceu no jogo. O craque inglês deu um belíssimo passe para Alphonso Davies deixar tudo igual para os bávaros antes do intervalo.

No segundo tempo, o Bayern chegou ao empate. Aos 15 minutos, Harry Kane recebeu na marca do pênalti e finalizou, a bola tocou na mão de Jurriën Timber. A arbitragem assinalou a penalidade e o camisa 9 bateu com perfeição para retomar a vantagem na partida.

Porém, aos 37 minutos, o Arsenal voltou a conseguir o empate na partida. Depois de belíssima jogada coletiva, Declan Rice apareceu dentro da área e colocou no fundo das redes, dando números finais ao duelo realizado em Munique.

Com o resultado, o Arsenal perdeu o 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões. Agora, os atuais campeões ingleses têm sete pontos, com duas vitória e um empate na competição. O próximo duelo dos Gunners no torneio será no próximo dia 4 contra o Slavi Praha, da República Tcheca, às 17h (de Brasília). Antes porém, o clube de Londres voltará a jogar pelo Campeonato Inglês. No próximo sábado (24), a equipe de Arteta receberá o Everton, no Emirates, às 11h (de Brasília). O Arsenal está em segundo lugar na Premier League, atrás somente do Manchester City.

Já o Bayern chegou a cinco pontos, com uma vitória e dois empates na Liga dos Campeões até o momento. O próximo adversário dos bávaros na competição será o Atlético de Madrid, no próximo dia 3, na Espanha, às 17h (de Brasília). Pela Bundesliga, o clube de Munique entra em campo neste domingo (25) contra o Freiburg, no fora de casa, às 13h30 (de Brasília). A equipe ocupa no momento a primeira colocação no Campeonato Alemão.