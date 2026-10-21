Bayern e Arsenal empataram por 2 a 2Divulgação / Bayern
Em outro jogão da Liga dos Campeões, Bayern e Arsenal ficam no empate
Ingleses saíram na frente, sofreram virada com protagonismo de Harry Kane, mas buscaram o empate no fim de em partida disputada na Alemanha
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