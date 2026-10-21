Real Madrid mantém o 100% de aproveitamento na competição - Foto: Javier Soriano / AFP

Real Madrid mantém o 100% de aproveitamento na competiçãoFoto: Javier Soriano / AFP

Publicado 21/10/2026 18:16

Comtitular apesar das polêmicas recentes e Endrick acionado apenas aos 43 minutos do segundo tempo, o Real Madrid construiu o placar de 4 a 1 sobre o RB Leipzig nesta quarta-feira (21), no Santiago Bernabéu, pela terceira rodada da Champions League. Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappé e Yan Diomande marcaram para os espanhóis, enquanto Gomis descontou.O Real Madrid chegou aos nove pontos, manteve os 100% de aproveitamento após três rodadas e entrou no grupo dos oito primeiros, que avançam diretamente às oitavas de final. O Leipzig permaneceu com três.

A escalação confirmou a presença de Vini no ataque, como José Mourinho havia antecipado. O treinador também prometera dar tempo de jogo a Endrick, mas deixou o brasileiro no banco durante praticamente toda a partida e só o colocou em campo quando o placar já estava definido.Apesar da diferença construída no segundo tempo, o Real encontrou resistência antes do intervalo. O Leipzig criou oportunidades e obrigou Courtois a trabalhar. Em uma das principais, o goleiro mostrou elasticidade para impedir o gol do brasileiro Rômulo. Do outro lado, Vini finalizou bem duas vezes, mas encontrou Vandevoordt atento.O equilíbrio foi rompido aos 43 minutos. Güler arriscou, o goleiro deu rebote e Bernardo Silva aproveitou para abrir o placar. Foi o primeiro gol do português pelo Real Madrid, em um momento importante para uma equipe que ainda não havia conseguido transformar suas oportunidades em vantagem.O segundo gol apareceu aos seis da etapa final. Bellingham cruzou pela esquerda, Mbappé desviou de cabeça e Güler completou praticamente sobre a linha. Orbán dava condição ao turco, que ampliou a diferença e deixou o time de Mourinho em situação mais confortável.Mbappé voltou a aparecer aos 37, desta vez para marcar. Após receber de Diomande na entrada da área, o francês ajeitou o corpo e acertou uma finalização precisa, sem dar chance a Vandevoordt.O Leipzig respondeu rapidamente. Aos 39, Baumgartner encontrou espaço e serviu Gomis, que finalizou para superar Courtois. A reação, porém, foi seguida por outro golpe dos espanhóis: aos 41, Diomande recebeu cruzamento de Brahim Díaz e bateu de primeira para fazer o quarto contra seu antigo clube.