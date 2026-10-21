Real Madrid mantém o 100% de aproveitamento na competiçãoFoto: Javier Soriano / AFP
O Real Madrid chegou aos nove pontos, manteve os 100% de aproveitamento após três rodadas e entrou no grupo dos oito primeiros, que avançam diretamente às oitavas de final. O Leipzig permaneceu com três.
A escalação confirmou a presença de Vini no ataque, como José Mourinho havia antecipado. O treinador também prometera dar tempo de jogo a Endrick, mas deixou o brasileiro no banco durante praticamente toda a partida e só o colocou em campo quando o placar já estava definido.
Apesar da diferença construída no segundo tempo, o Real encontrou resistência antes do intervalo. O Leipzig criou oportunidades e obrigou Courtois a trabalhar. Em uma das principais, o goleiro mostrou elasticidade para impedir o gol do brasileiro Rômulo. Do outro lado, Vini finalizou bem duas vezes, mas encontrou Vandevoordt atento.
O equilíbrio foi rompido aos 43 minutos. Güler arriscou, o goleiro deu rebote e Bernardo Silva aproveitou para abrir o placar. Foi o primeiro gol do português pelo Real Madrid, em um momento importante para uma equipe que ainda não havia conseguido transformar suas oportunidades em vantagem.
O segundo gol apareceu aos seis da etapa final. Bellingham cruzou pela esquerda, Mbappé desviou de cabeça e Güler completou praticamente sobre a linha. Orbán dava condição ao turco, que ampliou a diferença e deixou o time de Mourinho em situação mais confortável.
Mbappé voltou a aparecer aos 37, desta vez para marcar. Após receber de Diomande na entrada da área, o francês ajeitou o corpo e acertou uma finalização precisa, sem dar chance a Vandevoordt.
O Leipzig respondeu rapidamente. Aos 39, Baumgartner encontrou espaço e serviu Gomis, que finalizou para superar Courtois. A reação, porém, foi seguida por outro golpe dos espanhóis: aos 41, Diomande recebeu cruzamento de Brahim Díaz e bateu de primeira para fazer o quarto contra seu antigo clube.
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