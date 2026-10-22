Vini Jr durante partida contra o Red Bull Leipzig, nesta quarta-feira (21) - Javier Soriano / AFP

Vini Jr durante partida contra o Red Bull Leipzig, nesta quarta-feira (21)Javier Soriano / AFP

Publicado 22/10/2026 12:05 | Atualizado 22/10/2026 12:06

Um dos destaques do Real Madrid e principal nome da seleção brasileira, Vini Jr se tornou o quinto jogador mais bem pago do mundo. O atacante, de 26 anos, tem rendimentos totais de 76 milhões de dólares (R$ 380 milhões) estimados para a temporada 2026/27 e ganhou uma posição na lista. Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, da Arábia Saudita, lidera o ranking.

Cristiano Ronaldo soma 300 milhões de dólares em vencimentos previstos para a temporada 2026/27, o equivalente a R$ 1,5 bilhão. O atacante português ganha mais que o dobro de Lionel Messi, do Inter Miami, dos Estados Unidos, com 145 milhões de dólares (R$ 728 milhões). Kylian Mbappé, do Real Madrid, e Erling Haaland, do Manchester City, completam o top 5.

O Real Madrid domina a lista de jogadores mais bem pagos do mundo. Artilheiro da Copa do Mundo de 2026, Kylian Mbappé ocupa o terceiro lugar com ganhos estimados em 100 milhões de dólares (R$ 502 milhões). Já Jude Bellingham ocupa o oitavo lugar, com 45 milhões de dólares (R$ 226 milhões). Lamine Yamal, Sadio Mane, Harry Kane e Mohamed Salah completam o top 10.

Jogadores mais bem pagos do mundo:

1º - Cristiano Ronaldo (POR), Al-Nassr - 300 milhões de dólares (R$ 1,5 bilhão)

2º - Lionel Messi (ARG), Inter Miami - 145 milhões de dólares (R$ 728 milhões)

3º - Kylian Mbappé (FRA), Real Madrid - 100 milhões de dólares (R$ 502 milhões)

4º - Erling Haaland (NOR), Manchester City - 85 milhões de dólares (R$ 427 milhões)

5º - VINI JR (BRA), Real Madrid - 76 milhões de dólares (R$ 380 milhões)

6º - Lamine Yamal (ESP), Barcelona - 55 milhões de dólares (R$ 276 milhões)

7º - Sadio Mané (SEN), Al-Nassr - 54 milhões de dólares (R$ 271 milhões)

8º - Jude Bellingham (ING), Real Madrid - 45 milhões de dólares (R$ 226 milhões)

9º - Harry Kane (ING), Bayern de Munique - 42 milhões de dólares (R$ 211 milhões)

10º - Mohamed Salah (EGI), Trabzonspor - 40 milhões de dólares (R$ 200 milhões)