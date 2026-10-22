Diogo Jota vestiu a camisa do Liverpool por cinco anos - Paul Ellis / AFP

Diogo Jota vestiu a camisa do Liverpool por cinco anosPaul Ellis / AFP

Publicado 22/10/2026 13:10

O Liverpool vem cumprindo à risca a promessa de jamais deixar o legado de Diogo Jota ser esquecido após a trágica morte em acidente automobilístico em julho de 2025, ao lado de seu irmão, André Silva. Nesta quinta-feira (22), o clube lançou 'Forever in our Hearts' (Para sempre em nossos corações), uma biografia que celebra a vida e a história do atacante português e que servirá para bancar um programa de futebol de base a ser criado com o nome do jogador.

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"O Liverpool FC anunciou o lançamento de 'Forever in our Hearts', uma nova biografia que celebra a vida, a carreira e o legado de Diogo Jota. Cada compra apoia a Fundação LFC, e todos os lucros da LFC financiam um programa de futebol de base a ser criado em seu nome", informou o clube no qual Diogo Jota se destacou.



A biografia foi escrita pelo ex-jogador de futebol profissional português José Delgado e conta a história da trajetória de Diogo, desde seus primeiros anos em Portugal até se tornar um dos atletas mais admirados e queridos do Liverpool.



O livro conta com extensas entrevistas com familiares, amigos, colegas de equipe e treinadores, e traz emocionantes depoimentos de sua mulher, Rute, dos pais Isabel e Joaquim, do ex-técnico Jürgen Klopp, com o qual Diogo Jota jogou no Liverpool. A ideia da biografia foi traçar um retrato pessoal do jogador de futebol do homem que o talento e determinado português se tornou. "O Liverpool FC anunciou o lançamento de 'Forever in our Hearts', uma nova biografia que celebra a vida, a carreira e o legado de Diogo Jota. Cada compra apoia a Fundação LFC, e todos os lucros da LFC financiam um programa de futebol de base a ser criado em seu nome", informou o clube no qual Diogo Jota se destacou.A biografia foi escrita pelo ex-jogador de futebol profissional português José Delgado e conta a história da trajetória de Diogo, desde seus primeiros anos em Portugal até se tornar um dos atletas mais admirados e queridos do Liverpool.O livro conta com extensas entrevistas com familiares, amigos, colegas de equipe e treinadores, e traz emocionantes depoimentos de sua mulher, Rute, dos pais Isabel e Joaquim, do ex-técnico Jürgen Klopp, com o qual Diogo Jota jogou no Liverpool. A ideia da biografia foi traçar um retrato pessoal do jogador de futebol do homem que o talento e determinado português se tornou.

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De acordo com o Liverpool, o livro acompanha Diogo Jota ao longo de um período notável que culminou com o sucesso na Premier League com o Liverpool e a glória na Liga das Nações da Uefa com Portugal. Também mostra parte da vida pessoal e as homenagens de todo o mundo do futebol após o acidente fatal.



"Este livro começou como uma oportunidade de ajudar a preservar a memória de Diogo em um momento de profunda tristeza. Meu compromisso desde o início foi contar sua história com cuidado, honestidade e respeito por Diogo, André e pela família e amigos que os amavam", afirmou Delgado.



O escritor explicou o que buscou colher nas histórias e se surpreendeu com o quão amado era Diogo Jota. "O que mais me comoveu foi a generosidade daqueles mais próximos a ele. Familiares, colegas de equipe, treinadores e amigos compartilharam suas lembranças para ajudar as futuras gerações a entenderem quem Diogo era, e o amor que sentem por ambos os irmãos pode ser percebido em cada página", disse. De acordo com o Liverpool, o livro acompanha Diogo Jota ao longo de um período notável que culminou com o sucesso na Premier League com o Liverpool e a glória na Liga das Nações da Uefa com Portugal. Também mostra parte da vida pessoal e as homenagens de todo o mundo do futebol após o acidente fatal."Este livro começou como uma oportunidade de ajudar a preservar a memória de Diogo em um momento de profunda tristeza. Meu compromisso desde o início foi contar sua história com cuidado, honestidade e respeito por Diogo, André e pela família e amigos que os amavam", afirmou Delgado.O escritor explicou o que buscou colher nas histórias e se surpreendeu com o quão amado era Diogo Jota. "O que mais me comoveu foi a generosidade daqueles mais próximos a ele. Familiares, colegas de equipe, treinadores e amigos compartilharam suas lembranças para ajudar as futuras gerações a entenderem quem Diogo era, e o amor que sentem por ambos os irmãos pode ser percebido em cada página", disse.