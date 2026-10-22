Bruno Fernandes em ação pelo Manchester UnitedMarco Bertorello / AFP
Na avaliação do meio-campista, a decisão de não pressionar os adversários individualmente facilitou a construção das jogadas do Como. Bruno também defendeu uma postura mais agressiva para recuperar a bola e dificultar a saída dos italianos.
"É uma decisão da comissão técnica não realizar uma pressão homem a homem. Às vezes deixam espaços tentando recuperar a bola, mas quando você dá muita posse de bola para esse tipo de time, eles ganham confiança", afirmou o camisa 8.
Questionado sobre a responsabilidade pelas decisões adotadas em campo, o português reforçou a necessidade de mudanças na abordagem da equipe.
"Isso é algo que precisa ser analisado pelo treinador e sua comissão técnica, não eu. Às vezes é preciso ser mais corajoso sob pressão, assumir o risco de pressionar alto e incomodar alto", completou.
Carrick rebate críticas após derrota
"Mais além do sistema ou da tática que use, se você não correr, tanto na frente quanto atrás, você não vai ganhar", declarou o técnico, que também reconheceu a gravidade da atuação.
Ele ainda pediu desculpas aos torcedores do Manchester United e classificou o desempenho como inaceitável. A equipe sofreu quatro gols diante do Como e conseguiu marcar apenas nos acréscimos, com Joshua Zirkzee.
Crise aumenta no Manchester United
O Como, por outro lado, conquistou sua segunda vitória na fase de liga e chegou aos seis pontos. O time italiano contou com dois gols de Nico Paz, além dos tentos de Anastasios Douvikas e Jacobo Ramón, para construir o placar elástico diante de sua torcida.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.