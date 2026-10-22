Bruno Fernandes em ação pelo Manchester United - Marco Bertorello / AFP

Bruno Fernandes em ação pelo Manchester UnitedMarco Bertorello / AFP

Publicado 22/10/2026 14:21

A derrota do Manchester United por 4 a 1 para o Como, nesta última quarta-feira (21), pela Liga dos Campeões, expôs o clima de insatisfação dentro do clube inglês. Capitão da equipe, Bruno Fernandes contestou as escolhas táticas de Michael Carrick após o resultado negativo na Itália. O treinador, por sua vez, rebateu as declarações e cobrou mais empenho dos jogadores.

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Na avaliação do meio-campista, a decisão de não pressionar os adversários individualmente facilitou a construção das jogadas do Como. Bruno também defendeu uma postura mais agressiva para recuperar a bola e dificultar a saída dos italianos.



"É uma decisão da comissão técnica não realizar uma pressão homem a homem. Às vezes deixam espaços tentando recuperar a bola, mas quando você dá muita posse de bola para esse tipo de time, eles ganham confiança", afirmou o camisa 8.



Questionado sobre a responsabilidade pelas decisões adotadas em campo, o português reforçou a necessidade de mudanças na abordagem da equipe. Na avaliação do meio-campista, a decisão de não pressionar os adversários individualmente facilitou a construção das jogadas do Como. Bruno também defendeu uma postura mais agressiva para recuperar a bola e dificultar a saída dos italianos."É uma decisão da comissão técnica não realizar uma pressão homem a homem. Às vezes deixam espaços tentando recuperar a bola, mas quando você dá muita posse de bola para esse tipo de time, eles ganham confiança", afirmou o camisa 8.Questionado sobre a responsabilidade pelas decisões adotadas em campo, o português reforçou a necessidade de mudanças na abordagem da equipe.

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"Isso é algo que precisa ser analisado pelo treinador e sua comissão técnica, não eu. Às vezes é preciso ser mais corajoso sob pressão, assumir o risco de pressionar alto e incomodar alto", completou.

"Isso é algo que precisa ser analisado pelo treinador e sua comissão técnica, não eu. Às vezes é preciso ser mais corajoso sob pressão, assumir o risco de pressionar alto e incomodar alto", completou.

Carrick rebate críticas após derrota



O comandante dos Red Devils não deixou a avaliação do capitão sem resposta. Carrick destacou a importância da intensidade dos atletas independentemente do esquema utilizado.



"Mais além do sistema ou da tática que use, se você não correr, tanto na frente quanto atrás, você não vai ganhar", declarou o técnico, que também reconheceu a gravidade da atuação.

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Ele ainda pediu desculpas aos torcedores do Manchester United e classificou o desempenho como inaceitável. A equipe sofreu quatro gols diante do Como e conseguiu marcar apenas nos acréscimos, com Joshua Zirkzee.

Ele ainda pediu desculpas aos torcedores do Manchester United e classificou o desempenho como inaceitável. A equipe sofreu quatro gols diante do Como e conseguiu marcar apenas nos acréscimos, com Joshua Zirkzee.

Crise aumenta no Manchester United



O revés na Itália ampliou a sequência negativa do clube, que está há sete partidas sem vencer em todas as competições. Na Liga dos Campeões, o time inglês soma três pontos em três rodadas, após também perder para o Atlético de Madrid por 2 a 0.



O Como, por outro lado, conquistou sua segunda vitória na fase de liga e chegou aos seis pontos. O time italiano contou com dois gols de Nico Paz, além dos tentos de Anastasios Douvikas e Jacobo Ramón, para construir o placar elástico diante de sua torcida.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Theo Faria