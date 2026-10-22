Cristiano Ronaldo deixou a seleção portuguesa na última Data Fifa - Patricia de Melo Moreira / AFP

Cristiano Ronaldo deixou a seleção portuguesa na última Data FifaPatricia de Melo Moreira / AFP

Publicado 22/10/2026 17:30

Após ser punido com 30 dias de gancho e uma multa de 255 euros (R$ 1.446), Cristiano Ronaldo teria apresentado três argumentos para que sua pena fosse mais branda. Jogador mais bem pago do mundo, o craque português teria mencionado o histórico disciplinar, os serviços prestados ao futebol e os títulos conquistados com Portugal para conseguir uma pena mais branda, segundo o "The Guardian".

Os responsáveis pelo julgamento acataram os pedidos de Cristiano Ronaldo e reduziram pela metade a pena que haviam decidido. De acordo com o regulamento disciplinar da Federação Portuguesa, o craque poderia pegar até seis meses de suspensão e ser obrigado a pagar multa de até 1000 euros (R$ 5.640), mas acabou pegando uma punição mais branda.

Cristiano Ronaldo ficará suspenso num período em que não haverá jogos de Portugal. Ou seja, o craque ficará novamente à disposição para a última Data Fifa da temporada, em novembro. A convocação, porém, depende do técnico Jorge Jesus, que foi o pivô da confusão com o astro. Existe a possibilidade do camisa 7 não ser mais convocado enquanto o treinador estiver no cargo.

Entenda o caso

Incomodado com a situação, Cristiano Ronaldo ficou fora dos últimos dois treinos de Portugal . O craque conversou com o técnico Jorge Jesus em Copenhague, antes do treino do dia 29, na véspera da partida contra Dinamarca. O jogador tomou café, mexeu no celular e, logo depois, deixou o campo e retornou ao hotel onde a delegação está concentrada.

A questão sobre o espaço de Cristiano Ronaldo nesta nova fase da seleção portuguesa já foi discutida entre os dois. O aviso é de que ele não terá privilégios e que sua presença no time titular não será garantida apenas pelo nome. Durante a entrevista coletiva, Jorge Jesus tentou minimizar a situação. Horas depois, o jogador anunciou que estava se retirando da delegação.