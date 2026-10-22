Firmino é um dos principais jogadores do Al Sadd - Divulgação / Al Sadd

Firmino é um dos principais jogadores do Al SaddDivulgação / Al Sadd

Publicado 22/10/2026 14:11

Uma goleada para apagar uma rara e incômoda sequência de tropeços. Nesta quinta-feira (22), o Al Sadd, com direito a um gol de Roberto Firmino, goleou o Shahaniya por 4 a 0, assumiu momentaneamente a liderança do Campeonato do Catar e, além disso, encerrou uma série de quatro derrotas seguidas.

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O atacante catari Akram Afif abriu o placar aos 21 minutos de jogo. Não demorou para Firmino, em nova assistência do também brasileiro Giovani, ampliar em chute de dentro da área. O mesmo Afif ampliou já aos 6 minutos da etapa final, com o meia Mustafa Mashaal transformando o resultado em goleada. O atacante catari Akram Afif abriu o placar aos 21 minutos de jogo. Não demorou para Firmino, em nova assistência do também brasileiro Giovani, ampliar em chute de dentro da área. O mesmo Afif ampliou já aos 6 minutos da etapa final, com o meia Mustafa Mashaal transformando o resultado em goleada.

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Firmino fez seu sexto gol em sete jogos na atual edição do Campeonato do Catar, chegando à vice-artilharia da competição, justamente atrás do companheiro Afif, que tem sete. O atacante brasileiro, agora, tem um total de 25 gols em 43 partidas pelo Al Sadd. No fim do jogo, ele falou sobre o momento da equipe. Firmino fez seu sexto gol em sete jogos na atual edição do Campeonato do Catar, chegando à vice-artilharia da competição, justamente atrás do companheiro Afif, que tem sete. O atacante brasileiro, agora, tem um total de 25 gols em 43 partidas pelo Al Sadd. No fim do jogo, ele falou sobre o momento da equipe.

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"A gente vinha dessa sequência de quatro derrotas, sendo duas pela nossa liga e outras duas pela Champions da Ásia. E esse não era o Al Sadd que todos conhecem. Claro que estávamos incomodados. Hoje, retomamos a motivação e a confiança com essa grande vitória. Temos muita pela frente ainda. Coisas boas virão", disse. "A gente vinha dessa sequência de quatro derrotas, sendo duas pela nossa liga e outras duas pela Champions da Ásia. E esse não era o Al Sadd que todos conhecem. Claro que estávamos incomodados. Hoje, retomamos a motivação e a confiança com essa grande vitória. Temos muita pela frente ainda. Coisas boas virão", disse.