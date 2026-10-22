Torcedores do Vasco vandalizaram o Maracanã - Reprodução

Torcedores do Vasco vandalizaram o MaracanãReprodução

Publicado 22/10/2026 15:30



O Consórcio Fla-Flu detalhou nesta quinta-feira (22) os danos causados pelos atos de vandalismo dos torcedores durante o jogo entre Vasco e Boca Juniors, da Argentina, na última terça (20), pela semifinal da Sul-Americana. A vistoria realizada pela gestão do estádio nos últimos dois dias identificou mais de 400 cadeiras quebradas e um prejuízo financeiro que ultrapassou R$ 300 mil.

Em nota oficial, o consórcio administrado por Flamengo e Fluminense identificou 489 cadeiras danificadas (sendo 47 no setor destinado à torcida visitante), além de oito vasos sanitários, dois bebedouros, duas torneiras, duas descargas, duas saboneteiras e oito corrimãos, entre outros itens. A equipe de manutenção do estádio ainda realiza o levantamento dos danos causados à sinalização e pintura do estádio.

A concessionária tentou reparar todos os danos e assegurar as melhores condições operacionais do estádio para a partida desta quinta, entre Flamengo e Estudiantes, da Argentina. Porém, o curto intervalo entre os jogos impediu a conclusão integral dos reparos antes da abertura dos portões. A Fla-Flu Serviços também prometeu adotar as medidas cabíveis para assegurar o integral ressarcimento dos prejuízos.

Veja a nota oficial do Consórcio Fla-Flu:

"A Fla-Flu Serviços informa que segue o trabalho de levantamento dos danos causados ao Maracanã após a partida entre Vasco da Gama SAF (BRA) e Boca Juniors (ARG), realizada na última terça-feira (20/10), pela semifinal da Copa CONMEBOL Sudamericana 2026.

Após dois dias de trabalho, a vistoria identificou 489 cadeiras danificadas (sendo 47 no setor destinado à torcida visitante), além de oito vasos sanitários, dois bebedouros, duas torneiras, duas descargas, duas saboneteiras e oito corrimãos, entre outros itens. O prejuízo financeiro apurado até o momento já ultrapassa R$ 300.000,00.

Com relação aos danos causados à sinalização e pintura do estádio (especialmente pela colagem de adesivos), o levantamento segue sendo realizado pela equipe de manutenção da Fla-Flu Serviços e será informado no devido tempo.

A Fla-Flu Serviços adotará as medidas cabíveis para assegurar o integral ressarcimento dos prejuízos decorrentes dos danos causados ao Maracanã.

Apesar de todos os esforços e das medidas adotadas pela Concessionária para reparar os danos e assegurar as melhores condições operacionais do estádio para a partida desta quinta-feira (22/10), entre Flamengo (BRA) e Estudiantes (ARG), pela semifinal da Copa CONMEBOL Libertadores, o reduzido intervalo entre os dois eventos impossibilitou a conclusão integral dos reparos antes da abertura dos portões para o confronto desta noite.

Por fim, a Fla-Flu Serviços reafirma seu compromisso com a preservação, a conservação e a integridade do Maracanã, bem como com a segurança e as condições adequadas de utilização de suas instalações."