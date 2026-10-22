Lionel Messi nos tempos de Barcelona - Pau Barrena / AFP

Lionel Messi nos tempos de BarcelonaPau Barrena / AFP

Publicado 22/10/2026 16:30

A passagem de Lionel Messi pelo Barcelona ficou marcada pelos títulos e pela sintonia do elenco no dia a dia. Às vésperas de receber o Prêmio Princesa das Astúrias do Esporte de 2026, nesta sexta-feira (23), o craque relembrou a convivência com Xavi, Iniesta e Puyol em entrevista à agência 'EFE', em Oviedo, na Espanha.

"Tivemos a sorte de ganhar tudo e também pela maneira como fizemos isso, como gostávamos de jogar, de vencer e de conquistar coisas importantes. Mas, sobretudo, pela forma como aproveitávamos o dia a dia e os treinamentos. Nos divertíamos muito", disse.

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Além dos troféus, a cidade ocupa espaço central na trajetória pessoal de Messi: foi em Barcelona que nasceram seus três filhos. A ligação construída no período segue forte, superando a ida ao Paris Saint-Germain e a transferência para o Inter Miami. Além dos troféus, a cidade ocupa espaço central na trajetória pessoal de Messi: foi em Barcelona que nasceram seus três filhos. A ligação construída no período segue forte, superando a ida ao Paris Saint-Germain e a transferência para o Inter Miami.

Conselhos do pai marcaram a carreira

As memórias do atacante também resgataram os ensinamentos de Jorge Messi, seu pai, falecido em agosto deste ano. Os dois mantinham o hábito de analisar partidas e treinos, contexto em que surgiu a orientação decisiva para a postura do astro em campo.

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"Que eu pegasse a bola e tentasse, desse certo ou errado, que não ficasse preso àquilo, porque sempre havia mais uma jogada", relembrou. "Que eu pegasse a bola e tentasse, desse certo ou errado, que não ficasse preso àquilo, porque sempre havia mais uma jogada", relembrou.

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O caminho rumo ao futebol profissional começou na infância e ganhou forma no time B do Barcelona, etapa de transição antes da promoção ao elenco principal. O caminho rumo ao futebol profissional começou na infância e ganhou forma no time B do Barcelona, etapa de transição antes da promoção ao elenco principal.

Homenagem da família real espanhola

A cerimônia do Prêmio Princesa das Astúrias ocorre nesta sexta-feira, no Teatro Campoamor, em Oviedo, com a presença da família real. A láurea reconhece as conquistas de Messi nos gramados e sua atuação em projetos sociais voltados à infância nas áreas de saúde e educação.



O camisa 10 celebrou a indicação ao lado de nomes históricos do esporte já contemplados pela honraria, como Serena Williams, Rafael Nadal, Eliud Kipchoge, Pau e Marc Gasol e Michael Schumacher.



*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Theo Faria