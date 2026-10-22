Gianni Infantino, atual presidente da Fifa - AFP

Gianni Infantino, atual presidente da FifaAFP

Publicado 22/10/2026 17:24

Fifa anunciou nesta quinta-feira (22) que cada seleção classificada para a Copa do Mundo Feminina de 2027 receberá 2,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 12,6 milhões, na cotação atual). A verba, que será destinada para a preparação para o torneio, foi aprovada pelo Bureau do Conselho da entidade e estará disponível até dezembro deste ano.

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A iniciativa integra um conjunto de medidas financeiras voltadas para o aumento de investimentos no futebol feminino. O objetivo é fortalecer cada vez mais a modalidade e avançar na profissionalização do esporte. De acordo com a Fifa, as jogadoras que disputarem a competição internacional terão o mesmo nível de serviços oferecido aos atletas que estiveram no Mundial de 2026.



A entidade também garantiu que possíveis superávits gerados pelo evento serão destinados às federações participantes, com uma parcela reservada especificamente para as jogadoras. A iniciativa integra um conjunto de medidas financeiras voltadas para o aumento de investimentos no futebol feminino. O objetivo é fortalecer cada vez mais a modalidade e avançar na profissionalização do esporte. De acordo com a Fifa, as jogadoras que disputarem a competição internacional terão o mesmo nível de serviços oferecido aos atletas que estiveram no Mundial de 2026.A entidade também garantiu que possíveis superávits gerados pelo evento serão destinados às federações participantes, com uma parcela reservada especificamente para as jogadoras.

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Primeira Copa Feminina na América do Sul

A Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil, marcará a primeira vez que o torneio acontecerá em solo sul-americano. A esperança é que a mobilização para o Mundial possa impulsionar o desenvolvimento da modalidade não só no país, mas também no continente.

Os jogos vão acontecer entre os dias 24 de junho e 25 de julho, em oito cidades-sede: Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasília (Estádio Nacional), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Arena Itaquera).

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As seleções que já garantiram vaga na Copa de 2027

. Anfitrião: Brasil;

. AFC: Austrália, Filipinas, Japão, Coreia do Norte, China e Coreia do Sul;

. CAF: Argélia, Camarões, Maláui e Marrocos;

. Concacaf: Nenhum até o momento;

. CONMEBOL: Argentina e Colômbia;

. OFC: Nova Zelândia;

. UEFA: Alemanha, França, Dinamarca e Espanha.