A Fifa anunciou nesta quinta-feira (22) que cada seleção classificada para a Copa do Mundo Feminina de 2027 receberá 2,5 milhões de dólares (aproximadamente R$ 12,6 milhões, na cotação atual). A verba, que será destinada para a preparação para o torneio, foi aprovada pelo Bureau do Conselho da entidade e estará disponível até dezembro deste ano.
A iniciativa integra um conjunto de medidas financeiras voltadas para o aumento de investimentos no futebol feminino. O objetivo é fortalecer cada vez mais a modalidade e avançar na profissionalização do esporte. De acordo com a Fifa, as jogadoras que disputarem a competição internacional terão o mesmo nível de serviços oferecido aos atletas que estiveram no Mundial de 2026.
A entidade também garantiu que possíveis superávits gerados pelo evento serão destinados às federações participantes, com uma parcela reservada especificamente para as jogadoras.
A Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil, marcará a primeira vez que o torneio acontecerá em solo sul-americano. A esperança é que a mobilização para o Mundial possa impulsionar o desenvolvimento da modalidade não só no país, mas também no continente.
Os jogos vão acontecer entre os dias 24 de junho e 25 de julho, em oito cidades-sede: Belo Horizonte (Estádio Mineirão), Brasília (Estádio Nacional), Fortaleza (Arena Castelão), Porto Alegre (Estádio Beira-Rio), Recife (Arena de Pernambuco), Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã), Salvador (Arena Fonte Nova) e São Paulo (Arena Itaquera).
As seleções que já garantiram vaga na Copa de 2027
. Anfitrião: Brasil; . AFC: Austrália, Filipinas, Japão, Coreia do Norte, China e Coreia do Sul; . CAF: Argélia, Camarões, Maláui e Marrocos; . Concacaf: Nenhum até o momento; . CONMEBOL: Argentina e Colômbia; . OFC: Nova Zelândia; . UEFA: Alemanha, França, Dinamarca e Espanha.
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