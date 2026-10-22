Messi foi campeão da Copa do Mundo em 2022, na sua quinta participação - AFP

Messi foi campeão da Copa do Mundo em 2022, na sua quinta participaçãoAFP

Publicado 22/10/2026 17:59 | Atualizado 22/10/2026 18:25

Uma réplica do troféu da Copa do Mundo erguida por Lionel Messi durante a comemoração do título argentino de 2022 será leiloada no dia 7 de novembro, nos Estados Unidos, segundo informações do jornal britânico 'The Sun'. O objeto circulou entre os jogadores por cerca de 45 minutos no gramado do Estádio Lusail, no Catar, e recebeu assinaturas de oito integrantes da seleção campeã.

A história da taça começou nas arquibancadas. Um torcedor argentino levou a réplica ao Catar com a intenção de tirar fotos com familiares e amigos. Durante a festa pelo título, porém, a peça acabou nas mãos dos jogadores e passou de um atleta para outro, até ser erguida e beijada por Messi diante das câmeras.



Réplica marcou comemoração histórica



A honraria não se confunde com a taça oficial da Fifa, que também esteve no gramado durante a comemoração. O item, produzido de forma independente, ganhou projeção internacional ao aparecer em imagens da festa argentina após a vitória sobre a França na final.

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A decisão, disputada em 18 de dezembro de 2022, terminou empatada em 3 a 3 após o tempo regulamentar e a prorrogação. Nos pênaltis, a Argentina venceu por 4 a 2 e conquistou seu terceiro título mundial. Messi marcou duas vezes e levantou o troféu durante as comemorações em Lusail. A decisão, disputada em 18 de dezembro de 2022, terminou empatada em 3 a 3 após o tempo regulamentar e a prorrogação. Nos pênaltis, a Argentina venceu por 4 a 2 e conquistou seu terceiro título mundial. Messi marcou duas vezes e levantou o troféu durante as comemorações em Lusail.

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Uma das fotografias do argentino segurando a réplica integrou uma publicação no Instagram que se tornou a mais curtida da história da plataforma. O registro ajudou a transformar o objeto em uma lembrança associada a uma das noites mais marcantes da carreira do camisa 10.

Uma das fotografias do argentino segurando a réplica integrou uma publicação no Instagram que se tornou a mais curtida da história da plataforma. O registro ajudou a transformar o objeto em uma lembrança associada a uma das noites mais marcantes da carreira do camisa 10.

Oito campeões assinaram o objeto

Além de sua participação nos festejos, a peça reúne autógrafos de oito jogadores argentinos. Entre os nomes identificados na documentação estão Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes e Guido Rodríguez. Gonzalo Montiel, autor do pênalti decisivo na final, também é citado entre os atletas que assinaram a taça.

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A autenticidade do item é sustentada por registros notariais, fotografias, vídeos e outros documentos relacionados à passagem do objeto pelo gramado e à sua trajetória posterior. Depois da Copa, o troféu também foi exibido no Museu Histórico Nacional de Buenos Aires.

A autenticidade do item é sustentada por registros notariais, fotografias, vídeos e outros documentos relacionados à passagem do objeto pelo gramado e à sua trajetória posterior. Depois da Copa, o troféu também foi exibido no Museu Histórico Nacional de Buenos Aires.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de João Vitor Cravo