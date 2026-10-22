Harry Kane é um dos principais jogadores do Bayern de MuniqueAlexandra Beier / AFP
“Acho que minha mulher preferiria saber, e minha família também. É muito estressante para todos”, disse o centroavante, em entrevista ao jornal britânico ‘The Guardian’.
“É claro que eu adoraria saber logo, para simplesmente acompanhar e não precisar esperar a noite inteira. Mas essa é uma decisão deles, e não posso controlá-la. Temos que aproveitar e tentar não ficar tão estressados”, complementou.
Os números de Harry Kane em 2025/26
Quem está na briga pela Bola de Ouro de 2026
- Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
- Marc Cucurella (Real Madrid/Espanha)
- Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain/França)
- Luis Díaz (Bayern de Munique/Colômbia)
- Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal)
- Gabriel Magalhães (Arsenal/Brasil)
- Erling Haaland (Manchester City/Noruega)
- Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/Marrocos)
- Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)
- Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain/Geórgia)
- Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
- Sadio Mané (Al-Nassr/Senegal)
- Marquinhos (Paris Saint-Germain/Brasil)
- Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)
- Kylian Mbappé (Real Madrid/França)
- Nuno Mendes (Paris Saint-Germain/Portugal)
- Lionel Messi (Inter Miami/Argentina)
- João Neves (Paris Saint-Germain/Portugal)
- Michael Olise (Bayern de Munique/França)
- Willian Pacho (Paris Saint-Germain/Equador)
- Julián Quiñones (Al-Qadsiah/Colômbia)
- Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)
- Rodri (Barcelona/Espanha)
- Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain/Espanha)
- William Saliba (Arsenal/França)
- Ferran Torres (Paris Saint-Germain/Espanha)
- Dayot Upamecano (Bayern de Munique/França)
- Vini Jr (Real Madrid/Brasil)
- Vitinha (Paris Saint-Germain/Portugal)
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