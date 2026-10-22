Max Verstappen é piloto da Red Bull - AFP

Max Verstappen é piloto da Red BullAFP

Publicado 22/10/2026 18:52

Em busca de seu terceiro triunfo consecutivo, Max Verstappen surge como o potencial "estraga-prazeres" de Kimi Antonelli no Grande Prêmio dos Estados Unidos, neste fim de semana, etapa em que o jovem italiano pode conquistar o título da Fórmula 1 de forma antecipada.

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O tetracampeão mundial, da Red Bull, venceu o Grande Prêmio do Bahrein, na Malásia, e, na sequência, o de Singapura. Uma sequência que o coloca como um obstáculo aos planos do piloto da Mercedes, de apenas 20 anos, que está às portas da conquista do título.

Verstappen, que já reconheceu o talento geracional de Antonelli, venceu no Circuito das Américas, largando da pole position, no ano passado.

Ele busca agora sua quinta vitória no traçado texano, marca que Lewis Hamilton, hoje na Ferrari, também já alcançou.

Apesar das boas perspectivas, o holandês de 29 anos prefere não dar como certo que a recuperação da Red Bull, tanto em desempenho quanto em resultados, se traduzirá automaticamente em novas vitórias.

"É difícil dizer. Não quero afirmar agora que estarei na briga em Austin", disse ele após sua vitória em Singapura.

"Mas os últimos fins de semana foram fantásticos. Vou corrida a corrida, e veremos como nos saímos lá. É um circuito bem diferente".

As contas para o título

Verstappen subiu ao pódio em sete de suas últimas oito corridas, com duas vitórias e três segundos lugares, uma recuperação que o coloca na quarta posição do campeonato, 119 pontos atrás do líder.

Por sua vez, Antonelli tem a oportunidade de conquistar o título neste fim de semana, caso vença o Grande Prêmio e os resultados necessários se concretizem.

Se conseguir, ele se tornará o campeão mais jovem da história da Fórmula 1 e o primeiro de seu país desde Alberto Ascari, em 1953.

O italiano tem uma vantagem de 102 pontos sobre seu companheiro de equipe na Mercedes, George Russell. Para garantir o título no Texas, ele precisa vencer a corrida, torcer para que Russell não termine entre os nove primeiros e que Hamilton fique fora dos quatro primeiros colocados.

Antonelli tinha apenas quatro anos quando Sebastian Vettel, em 2010, pela Red Bull, estabeleceu o recorde de campeão mais jovem da história, aos 23 anos. O italiano sabe que precisa manter a concentração e correr para vencer, como costuma fazer.

"Sei que está muito perto e ao meu alcance, mas preciso continuar dando o meu melhor, entrar na pista para vencer e ter o melhor desempenho possível", afirmou.

"Fase incômoda"

Bradley Lord, subdiretor da equipe McLaren, recorreu ao tênis para descrever a situação de Antonelli: "Estamos naquela fase incômoda em que você precisa lidar com a mídia, enquanto todos dizem: 'Você consegue, você tem o seu primeiro 'match point'".

As chances de Russell diminuir a diferença para Antonelli podem ser favorecidas por Verstappen. Hamilton também pode se tornar uma ameaça ao retornar a um de seus circuitos favoritos, onde buscará sua sétima vitória no Grande Prêmio dos Estados Unidos.

Os dois pilotos da Mercedes estrearão o pacote de atualizações mais recente da equipe para a decisiva sequência de três corridas nos Estados Unidos, México e Brasil, embora a Ferrari e a Red Bull possam sair na frente.

Essas provas serão disputadas em circuitos com irregularidades no asfalto e sob condições de calor que podem levar a resultados inesperados, um cenário que Verstappen já prevê.

"Pelo que vi na corrida do Campeonato Mundial de Endurance em Austin, a pista é cheia de solavancos e, provavelmente, vou precisar de uma nova coluna vertebral depois do fim de semana. Ou virar um Robocop. É uma loucura".