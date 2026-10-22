Paulinho atuando contra o Fluminense na semifinal da Libertadores - Cesar Greco/Palmeiras

Paulinho atuando contra o Fluminense na semifinal da LibertadoresCesar Greco/Palmeiras

Publicado 22/10/2026 19:14

Atacante do Palmeiras, Paulinho sofreu uma lesão na panturrilha direita na partida contra o Fluminense, quarta-feira (22), que classificou o Alviverde para a final da Libertadores . O jogador entrou aos 42 minutos da segunda etapa e, pouco depois, se lesionou. Mesmo assim, seguiu em campo até o fim do tempo regulamentar.

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O atleta passou por exame de imagem e já começou o tratamento para voltar aos gramados. De acordo com o 'Lance!', a lesão não é considerada grave. Mesmo assim, Paulinho deve voltar a desfalcar o Alviverde no próximos compromissos.

Ele sofreu uma entrada forte de Nonato, que foi advertido verbalmente pelo árbitro, mas não chegou a receber o cartão amarelo. A partir deste lance, o jogador seguiu claramente debilitado em campo e, apesar de ter uma substituição sobrando, o treinador Abel Ferreira optou por mante-lô na partida.

Este jogo foi apenas o segundo do atacante após ficar afastado dos gramados por dois meses, em decorrência de uma lesão no tendão do músculo adutor da perna direita, sofrida durante um treino no CT do Palmeiras. Ele também havia atuado por 13 minutos na goleada por 4 a 1 contra o Corinthians, pela 30ª rodada do Brasileirão, no Nubank Parque. Ao todo, Paulinho atuou por apenas 21 minutos desde seu retorno.

Mas um dos únicos alívios é que a lesão não tem relação alguma com as anteriores, apesar de ter sido na panturrilha da perna direita, as outras lesões foram em locais diferentes. Os problemas físicos e lesões recorrentes estão impossibilitando o atleta de ganhar sequência. Nesta temporada, tem apenas onze jogos, com dois gols marcados.

Classificação para a final

O Palmeiras se classificou nas penalidades contra o Fluminense, por 5 a 3, após empate no placar agregado em 2 a 2, nesta última quarta-feira (22), no Nubank Parque. Após Marlon Freitas converter o pênalti decisivo, Paulinho apareceu aos prantos sendo amparado pela delegação palmeirense e por alguns atletas, enquanto o resto do elenco celebrava com a torcida.

Agora, o Alviverde se prepara para a final que será jogada em Montevidéu, no Uruguai, no dia 28 de novembro. O adversário será definido nesta quinta-feira (22), no confronto entre Flamengo e Estudiantes, que ocorre no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), após empate por 0 a 0 na partida de ida.