Neymar em treino do Santos - Raul Baretta / Santos

Neymar em treino do SantosRaul Baretta / Santos

Publicado 22/10/2026 22:20

Com 34 anos, Neymar está vivendo seus últimos momentos na carreira. Sem ainda projetar quando irá parar de jogar, o camisa 10 do Santos revelou que desejará tirar um ano sabático, depois que penduras as chuteiras.

"Obviamente quando eu parar eu vou ficar um ano sem fazer p... nenhuma. Eu vou fazer assim: hoje eu estou com vontade de jogar bola, eu vou jogar bola. Hoje eu não estou com vontade de fazer p... nenhuma", afirmou em entrevista ao canal "Varanda Gourmet".

O craque não falou se planeja continuar no esporte depois do fim da carreira, mas Neymar foi bem sincero sobre acompanha o futebol fora das quatro linhas. O camisa 10 disse que não assiste partidas.

"Não, não gosto. Basquete, eu gosto, mas só de vez em quando também. Eu passo raiva (assistindo futebol). Quando eu falo nas entrevistas e com amigos, ninguém acreditava em mim. Eu amo futebol, mas amo jogar. Sentar no sofá, ligar a TV e assistir a um jogo não dá. Quando os meninos moravam comigo em Paris e Barcelona, era de sábado e domingo só futebol na TV. Eu ficava p..., nem ficava na sala. Das 11h às 18h vendo futebol... Eu não aguento", contou o camisa 10.

Neymar tem contrato com o Santos até o fim do ano e ainda não decidiu o seu futuro. O camisa 10 tem recebido consultas de equipes dos Estados Unidos e ainda avalia o que fará em 2027.

Revelado pelo Peixe, Neymar teve uma primeira passagem bastante vitoriosa pelo clube paulista. Ele foi campeão da Libertadores, em 2011, e da Copa do Brasil, em 2010, além de conquistas menores como Estaduais. Depois, em 2013, o craque se transferiu para o Barcelona. No clube catalão, ele viveu seu ápice em 2015, quando conquistou a Liga dos Campeões. Dois anos depois foi vendido para o PSG. Na França, Neymar alternou altos e baixos.

Em 2024, o camisa 10 de transferiu para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, mas pouco jogou. No meio do ano passado, Neymar voltou ao Santos, ajudou o clube na luta contra o rebaixamento, e atualmente vive seu momento mais confortável no Peixe, depois da chegada de reforços no segundo semestre, que colocaram o clube paulista na briga por uma vaga na Libertadores.

Pela seleção brasileira, Neymar fez parte do elenco em quatro Copas do Mundo (2014, 2018, 2022 e 2026). Ele conquistou a Copa das Confederações em 2013, e também foi campeão olímpico em 2016, no Maracanã, defendendo o Brasil.