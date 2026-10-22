Vanderson e Filipe Luís em treinamento do Monaco Divulgação / Monaco
"Penso no novo, e o novo foi essa mudança: Filipe Luís chegando também para agregar ainda mais na minha carreira. Vem me ajudando bastante, vem trazendo essa inteligência que vocês já conhecem bastante do Brasil. Um cara que se apega bastante aos detalhes, isso vem nos ajudando bastante. Eu particularmente tenho escutado bastante, tenho tentado aprender muito mais coisas com ele, porque foi lateral também, conhece bem a posição. E tenho tentado ao máximo aproveitar essa oportunidade com ele também", disse Vanderson.
"O Filipe tem experiências e mais experiências para poder passar para a gente. Ele vem falando bastante comigo, passou os exemplos dele também na Seleção, como foi o começo, como foi até esses últimos jogos que ele fez com a camisa da Seleção. Eu tenho tentado aprender o máximo com ele, escutando bastante as experiências. Isso tem agregado bastante", completou.
Filipe Luís vem vivendo um bom momento com o Monaco na temporada 2026/27, após passagem pelo Flamengo, e é o único brasileiro no mundo a comandar uma equipe de uma das principais ligas europeias. No Campeonato Francês, o clube ocupa a quinta colocação, com 14 pontos e apenas uma derrota, tendo vencido até o atual campeão da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain.
A equipe também disputa a Conference League e mantém 100% de aproveitamento. Nesta quinta-feira (22), o clube comandado por Filipe Luís derrotou o Freiburg por 3 a 0, pela segunda rodada da fase de liga da competição. Paris Brunner, Lamine Camara e Ansu Fati marcaram para a equipe.
"Era de se esperar esse impacto dele. Já conhecia um pouco do trabalho feito no Flamengo. O pessoal aqui da casa, os franceses, conhecia um pouco menos e foi surpreendido. Porque realmente é um trabalho excelente, é um trabalho de dinâmica. Ele é um cara que está ali com a gente o tempo todo. Não importa se é dando bronca, se é completando o treino como um outro jogador. Não importa se é dando as dicas", disse Vanderson.
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