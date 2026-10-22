Vanderson e Filipe Luís em treinamento do Monaco - Divulgação / Monaco

Vanderson e Filipe Luís em treinamento do Monaco Divulgação / Monaco

Publicado 22/10/2026 20:01

ex-Flamengo Filipe Luís vem chamando a atenção no Monaco e recebendo elogios. Em entrevista ao ge, o lateral-direito da equipe francesa, Vanderson exaltou o treinador de 41 anos e destacou a influência do comandante em sua evolução profissional. Filipe Luís vem chamando a atenção no Monaco e recebendo elogios. Em entrevista ao ge, o lateral-direito da equipe francesa, Vanderson exaltou o treinador de 41 anos e destacou a influência do comandante em sua evolução profissional.

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"Penso no novo, e o novo foi essa mudança: Filipe Luís chegando também para agregar ainda mais na minha carreira. Vem me ajudando bastante, vem trazendo essa inteligência que vocês já conhecem bastante do Brasil. Um cara que se apega bastante aos detalhes, isso vem nos ajudando bastante. Eu particularmente tenho escutado bastante, tenho tentado aprender muito mais coisas com ele, porque foi lateral também, conhece bem a posição. E tenho tentado ao máximo aproveitar essa oportunidade com ele também", disse Vanderson.



"O Filipe tem experiências e mais experiências para poder passar para a gente. Ele vem falando bastante comigo, passou os exemplos dele também na Seleção, como foi o começo, como foi até esses últimos jogos que ele fez com a camisa da Seleção. Eu tenho tentado aprender o máximo com ele, escutando bastante as experiências. Isso tem agregado bastante", completou.



Filipe Luís vem vivendo um bom momento com o Monaco na temporada 2026/27, após passagem pelo Flamengo, e é o único brasileiro no mundo a comandar uma equipe de uma das principais ligas europeias. No Campeonato Francês, o clube ocupa a quinta colocação, com 14 pontos e apenas uma derrota, tendo vencido até o atual campeão da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain.



A equipe também disputa a Conference League e mantém 100% de aproveitamento. Nesta quinta-feira (22), o clube comandado por Filipe Luís derrotou o Freiburg por 3 a 0, pela segunda rodada da fase de liga da competição. Paris Brunner, Lamine Camara e Ansu Fati marcaram para a equipe.



"Era de se esperar esse impacto dele. Já conhecia um pouco do trabalho feito no Flamengo. O pessoal aqui da casa, os franceses, conhecia um pouco menos e foi surpreendido. Porque realmente é um trabalho excelente, é um trabalho de dinâmica. Ele é um cara que está ali com a gente o tempo todo. Não importa se é dando bronca, se é completando o treino como um outro jogador. Não importa se é dando as dicas", disse Vanderson. "Penso no novo, e o novo foi essa mudança: Filipe Luís chegando também para agregar ainda mais na minha carreira. Vem me ajudando bastante, vem trazendo essa inteligência que vocês já conhecem bastante do Brasil. Um cara que se apega bastante aos detalhes, isso vem nos ajudando bastante. Eu particularmente tenho escutado bastante, tenho tentado aprender muito mais coisas com ele, porque foi lateral também, conhece bem a posição. E tenho tentado ao máximo aproveitar essa oportunidade com ele também", disse Vanderson."O Filipe tem experiências e mais experiências para poder passar para a gente. Ele vem falando bastante comigo, passou os exemplos dele também na Seleção, como foi o começo, como foi até esses últimos jogos que ele fez com a camisa da Seleção. Eu tenho tentado aprender o máximo com ele, escutando bastante as experiências. Isso tem agregado bastante", completou.Filipe Luís vem vivendo um bom momento com o Monaco na temporada 2026/27, após passagem pelo Flamengo, e é o único brasileiro no mundo a comandar uma equipe de uma das principais ligas europeias. No Campeonato Francês, o clube ocupa a quinta colocação, com 14 pontos e apenas uma derrota, tendo vencido até o atual campeão da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain.A equipe também disputa a Conference League e mantém 100% de aproveitamento. Nesta quinta-feira (22), o clube comandado por Filipe Luís derrotou o Freiburg por 3 a 0, pela segunda rodada da fase de liga da competição. Paris Brunner, Lamine Camara e Ansu Fati marcaram para a equipe."Era de se esperar esse impacto dele. Já conhecia um pouco do trabalho feito no Flamengo. O pessoal aqui da casa, os franceses, conhecia um pouco menos e foi surpreendido. Porque realmente é um trabalho excelente, é um trabalho de dinâmica. Ele é um cara que está ali com a gente o tempo todo. Não importa se é dando bronca, se é completando o treino como um outro jogador. Não importa se é dando as dicas", disse Vanderson.

Momento de Vanderson na temporada

A chegada de Filipe Luís e as boas atuações de Vanderson fizeram com que o lateral-direito voltasse ao radar da Seleção Brasileira e fosse convocado para os amistosos contra Austrália e Índia na última Data Fifa. No segundo duelo contra os australianos, Vanderson foi um dos destaques e marcou um dos gols na vitória por 4 a 2.

"Acho que nem nos meus melhores sonhos imaginava uma história tão bela como essa. Não falo só do gol na Seleção, mas falo no todo: chegar à Seleção primeiramente, chegar a um grande clube no Brasil e depois chegar à Europa. Ter essa sensação de marcar um gol com a Seleção foi um momento incrível, de muita felicidade. Acho que o que eu passei naquele momento foi uma coisa maravilhosa. Espero ter de novo esses sentimentos, porque foi gostoso. E aproveitar ao máximo quando tiver as oportunidades, como foi na última vez", concluiu