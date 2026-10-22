Mateusão, ex-Flamengo, comemora gol salvador pelo Shabab Al-Ahli - Reprodução / X @Shabab_AlAhliFC

Mateusão, ex-Flamengo, comemora gol salvador pelo Shabab Al-AhliReprodução / X @Shabab_AlAhliFC

Publicado 22/10/2026 20:56

Revelado pelo Flamengo, Mateusão foi decisivo para a classificação do Shabab Al-Ahli às quartas de final da Copa dos Presidentes. Nesta quinta-feira (22), o atacante saiu do banco de reservas e marcou, na prorrogação, o gol da vitória por 3 a 2 sobre o Al Ain, atual campeão do torneio. Aos 22 anos, o brasileiro vive sua quarta temporada no clube dos Emirados Árabes Unidos, pelo qual alcançou a marca de 30 gols neste jogo.

Depois de abrir dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo, com duas cobranças de pênalti convertidas pelo volante Ezatolahi, titular do Irã na Copa do Mundo, o Shabab Al-Ahli viu o adversário buscar o empate. Mateusão entrou nos minutos finais do tempo regulamentar e, na segunda etapa da prorrogação, aproveitou um cruzamento na área para marcar de cabeça e assegurar a vaga na próxima fase.

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“Foi uma emoção enorme marcar um gol tão importante diante da nossa torcida e ajudar a equipe a conquistar essa classificação. Sabíamos da dificuldade do confronto, ainda mais contra os atuais campeões, mas conseguimos superar as adversidades e seguir em frente. Agora é manter o foco e trabalhar para que a gente consiga alcançar nossos objetivos até o fim da temporada”, comemorou Mateusão.

O Shabab Al-Ahli volta a campo na próxima terça-feira (27), quando enfrenta o Esteghlal, do Irã, pela Liga dos Campeões da Ásia. A equipe tem 100% de aproveitamento na competição, com duas vitórias em dois jogos. Além disso, é o vice-líder da UAE Pro League, campeonato do país, com quatro triunfos em três rodadas.

Relembre passagem de Mateusão pelo Flamengo

Mateusão fez o começo das categorias de base no América-MG. Após se destacar, o centroavante foi contratado pelo Flamengo em 2019, ainda jovem, para defender as categorias sub-15 e sub-17. Em junho de 2020, meses depois de chegar, o garoto assinou seu primeiro contrato profissional com o clube carioca.

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Ao longo dos anos, ele foi desenvolvendo seu futebol, até ser estrear no time principal em março de 2021. A partir daí, alternou aparições entre os profissionais, normalmente em partidas do Campeonato Carioca, e na equipe sub-20. Até que, em julho de 2023, foi vendido em definitivo ao Shabab Al-Ahli, equipe que defende atualmente, por 2 milhões de euros (cerca de R$ 10 milhões na cotação da época).