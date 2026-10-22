Mateusão, ex-Flamengo, comemora gol salvador pelo Shabab Al-AhliReprodução / X @Shabab_AlAhliFC
Ex-Flamengo decide em prorrogação no Oriente Médio: 'Emoção enorme'
Centroavante revelado pelo Mais Querido foi o herói da classificação do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes, na Copa dos Presidentes
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Flamenguistas adotam otimismo por final, mas divergem sobre rival
No Maracanã, torcedores declaram confiança em vitória sobre o Estudiantes, mas não chegaram a consenso sobre a eliminação do Fluminense
Com Arrasca no banco, Flamengo está escalado para encarar Estudiantes
Voltando de lesão, uruguaio será alternativa para Jardim entre os reservas; Lino, Carrascal e Paquetá formam trinca ofensiva
Vanderson exalta influência de Filipe Luís no Monaco
Lateral-direito voltou ao radar da Seleção Brasileira e marcou um dos gols na vitória sobre a Austrália na última Data Fifa
Organizadas do Flamengo adotam nova posição contra o Estudiantes
Torcidas estarão unidas no anel inferior do setor norte do Maracanã, nesta quinta-feira (22), no jogo de volta da semifinal da Libertadores
Kane revela ansiedade por Bola de Ouro: ‘Adoraria saber logo’
Atacante do Bayern de Munique é um dos favoritos ao prêmio de melhor do mundo; vencedor será revelado na segunda-feira (26)
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